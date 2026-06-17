Norveç - Senegal 2026 FIFA Dünya Kupası Maç Öncesi: Bilmeniz gereken her şey

Dünya Kupası - Grp. I New York/New Jersey Stadium

Norveç - Senegal maçı 22 Haziran 2026 tarihinde saat 20:00 EST ve 00:00 GMT'de başlayacak.

Maç hakkında

Norveç, Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Irak'ı 4-1'lik etkileyici bir skorla mağlup etti; bu gollerin ilk ikisini, Manchester City'nin golcü oyuncusu Erling Haaland attı.

Senegal'in "Teranga Aslanları", 2022 Dünya Kupası ikincisi Fransa ile oynadıkları açılış maçında birçok kontra atak tehlikesi yarattı, ancak sonunda 2018 Dünya Kupası şampiyonu karşısında 3-1 mağlup oldu. Bununla birlikte, Ismaila Sarr, Nicolas Jackson ve Sadio Mane'den oluşan doğrudan ve hızlı hücum üçlüsüyle Norveç'e sorun çıkarabileceklerinden emin olabilirler.

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Norveç'in kilit oyuncuları ve teknik direktör profili

Erling Haaland, 2026 Dünya Kupası'nda Norveç ile Senegal arasındaki maçın kapsamlı ön izlemesidir. Taktikler, takım haberleri ve daha fazlasını ele alıyoruz.

Turnuvanın en korkulan golcüsü olarak forvet hattını yöneteceği kesin; Alexander Sørloth'un ise fiziksel mücadele ağırlıklı, yüksek pres uygulayan bir forvet hattında onun partneri veya kanat oyuncusu olması bekleniyor. Hemen arkalarında, Arsenal'den Martin Ødegaard, orta sahanın ileri bölgesinden ipleri eline alarak tartışmasız yaratıcı katalizör rolünü üstlenecek. Orta saha motorunda ise Sander Berge yorulmak bilmeyen bir savunma kalkanı oluşturacak; Leo Østigård ve Kristoffer Ajer’den oluşan kararlı stoper ikilisi ise tecrübeli kaleci Ørjan Nyland’ı korumak için savunma hattını koordine edecek. Teknik direktör Ståle Solbakken, rakibin oyun kurmasını boğmak ve fiziksel ve teknik üstünlükle maçları kontrol altına almak için tasarlanmış, agresif ve yüksek pres uygulayan bir 4-3-3 dizilişi kullanıyor. Taktiksel kimliği, dörtlü savunma hattında mutlak pozisyon disiplinine dayanıyor ve bu disiplin, yorulmak bilmeyen bir orta saha çarkı tarafından destekleniyor; bu da ileri oyun kurucusu Martin Ødegaard’a, son üçte bir alanda tempoyu yönetmek için tam bir yaratıcı özgürlük sağlıyor.

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Senegal’in kilit oyuncuları ve teknik direktör profili

Suudi Arabistan'da forma giyen üçlü Sadio Mane, Kalidou Koulibaly ve Edouard Mendy, sağlam bir Senegal takımının deneyimli omurgasını oluşturuyor. Eski Liverpool forveti Mane, tartışmasız ülke tarihinin en ikonik oyuncusu olarak yine takımın talismanı olacak. Mendy kaleci olarak görev alacak ve eski Chelsea takım arkadaşı Koulibaly ise dörtlü savunmayı yönetecek. Ayrıca Tottenham orta saha oyuncusu Pape Sarr ve Bayern Münih forveti Nicolas Jackson'a da dikkat edin; Jackson, Chelsea'den kiralık olarak Bayern Münih'te forma giyiyor.

Mevcut teknik direktör Pape Thiaw, Aralık 2024’te uzun süredir görevde olan Aliou Cissé’nin yerine geçti ve takımı 2025 Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğuna taşıdı; ancak Teranga Aslanları, sahadan çekilme protestosu nedeniyle maçı kaybederek Fas’a resmi olarak 3-0’lık bir galibiyet kazandırdı.

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Norveç'in Muhtemel İlk 11'i

Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Odegaard, Berge, Aursnes; Sorloth, Haaland, Nusa.

Senegal'in Muhtemel İlk 11'i

Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhite, Diouf; Camara, Gana Gueye, Papa Gueye; Sarr, Jackson, Mane.

Norveç'in 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Orjan Haskjold Nyland (Sevilla), Egil Selvik (Watford), Sander Tangvik (Hamburger SV).

Defans oyuncuları: Julian Ryerson (Borussia Dortmund), Marcus Holmgren Pedersen (Torino), David Moller Wolfe (Wolverhampton), Fredrik Bjorkan (Bodo/Glimt), Kristoffer Ajer (Brentford), Torbjorn Heggem (Bologna), Leo Skiri Ostigard (Genoa), Sondre Langas (Derby County), Henrik Falchener (Viking).

Orta saha oyuncuları: Martin Odegaard (Arsenal), Sander Berge (Fulham), Fredrik Aursnes (Benfica), Patrick Berg (Bodo/Glimt), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Morten Thorsby (Cremonese), Thelo Aasgaard (Rangers).

Forvetler: Erling Haaland (Manchester City), Alexander Sorloth (Atlético Madrid), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace), Antonio Nusa (RB Leipzig), Oscar Bobb (Fulham), Andreas Schjelderup (Benfica), Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt).

Senegal'in 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Edouard Mendy (Al-Ahli), Yehvann Diouf (Nice), Mory Diaw (Le Havre).

Defans oyuncuları: Krepin Diatta (Monaco), Antoine Mendy (Nice), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), Moussa Niakhate (Lyon), Mamadou Sarr (Chelsea), El-Hadji Malick Diouf (West Ham United), Ismail Jakobs (Galatasaray).

Orta saha oyuncuları: Idrissa Gueye (Everton), Habib Diarra (Sunderland), Pape Matar Sarr (Tottenham), Pape Gueye (Villarreal), Lamine Camara (Monaco), Pathe Ciss (Rayo Vallecano), Bara Ndiaye (Bayern Münih).

Forvetler: Sadio Mane (Al-Nassr), Bamba Dieng (Lorient), Iliman Ndiaye (Everton), Nicolas Jackson (Bayern Münih), Assane Diao (Como), Ibrahim Mbaye (Paris St-Germain), Cherif Ndiaye (Samsunspor), Ismaila Sarr (Crystal Palace).

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Takım haberleri ve kadrolar

Norveç teknik direktörü Ståle Solbakken, maç öncesinde muhtemel ilk 11'i açıklamadı ve kadroda herhangi bir sakatlık veya ceza sorunu bildirilmedi. Maçın başlama saatine yaklaştıkça takımın durumu netleştikçe güncellemeler eklenecektir.

Senegal teknik direktörü Pape Thiaw da benzer şekilde muhtemel ilk 11'i açıklamadı ve şu aşamada herhangi bir sakatlık veya cezalı oyuncu olduğu teyit edilmedi. Daha fazla bilgi elde edilir edilmez paylaşılacaktır.

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form

Norveç, son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. En son 7 Haziran'da Fas ile 1-1 berabere kaldı; bu maçtan önce ise 1 Haziran'da İsveç'i 3-1 yenmişti. Bu serinin başlarında, Mart ayında İsviçre ile 0-0 berabere kalmış ve Kasım 2025'te Dünya Kupası UEFA elemelerinde İtalya'yı 4-1 mağlup etmişti. Bu beş maçtaki tek yenilgisi, Mart ayında Hollanda’ya karşı aldığı 2-1’lik mağlubiyetti. Norveç, bu beş maçlık seride 13 gol attı ve 4 gol yedi.

Senegal ise son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. En son 9 Haziran'da Suudi Arabistan ile 0-0 berabere kalırken, bunun öncesinde 31 Mayıs'ta ABD'ye 3-2 yenilmişti. Bu serinin başlarında, Mart ayında Gambiya'yı 3-1 ve Peru'yu 2-0 yendiler. Bu serideki en ağır yenilgileri, Ocak 2026'da Afrika Uluslar Kupası'nda Fas'a karşı aldıkları 3-0'lık mağlubiyetti.

Karşılaşma Geçmişi

NOR Son maç SEN 0 Galibiyetler 0 Beraberlikler 1 Galibiyet Senegal 2 - 1 Norveç 1 Gol sayısı 2 2,5 gol üzeri maçlar 1/1 Her iki takım da gol attı 1/1

Bu iki takım arasındaki mevcut kafa kafaya rekorda sadece bir karşılaşma yer almaktadır. Senegal, 1 Mart 2006'da ev sahibi olarak oynadığı bir hazırlık maçında Norveç'i 2-1 mağlup etmiştir. Veri setinde bu iki ülke arasında başka bir karşılaşma kaydedilmemiştir.

Puan Durumu

I Grubu'nda, bu maça girerken Norveç şu anda üçüncü, Senegal ise dördüncü sırada yer alıyor.