Nicolas Otamendi ve ailesine dehşet dolu saldırı

Benfica'nın Pazar günü oynadığı Famalicao karşılaşmasının ardından evinde saldırıya uğrayan Arjantinli oyuncu Nicolas Otamendi ve yaşadıkları Portekiz futbolunun gündemine oturdu.

Dört kişi tarafından gerçekleştirilen saldırıda 300 bin euro'luk maddi kayba uğrayan Otamendi'ye yönelik saldırının detayları da ortaya çıktı.

Correio da Manha gazetesinde yer alan habere göre elleri kelepçelenen ve herhangi bir tepki vermemesi için boynuna kemer takılan Otamendi, saldırganların fiziksel şiddetine maruz kaldı.

Eşi ve çocuğuyla aynı odada tutulan Otamendi ve ailesinin yaşanan bu oldukça zor duruma rağmen iyi durumda oldukları açıklandı.

İki Premier Lig şampiyonluğu kazandı

Mücevher, saat ve nakit parası çalınan Otamendi kariyerinin büyük bir bölümünü İngiliz devi Manchester City'de geçirmişti.

Daha önce de Portekiz'de top koşturan ve Porto ile üç Portekiz Ligi şampiyonluğu elde eden Otamendi, Manchester City forması altında iki kez Premier Lig şampiyonluğu yaşayarak dikkat çekmişti.

2009'dan bu yana formasını giydiği Arjantin Milli Takımı'nın da önemli oyuncuları arasında yer alan 33 yaşındaki oyuncu, milli formayla 87 maça çıkarken, dört gol atmıştı.

Öte yandan Benfica'da forma giyen diğer oyuncuların da yaşanan bu saldırı nedeniyle tedirgin olduğu bilinirken, olaya ilişkin polis soruşturması sürüyor.

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