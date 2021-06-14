Neymarlı Brezilya, Copa America'yı galibiyetle açtı

Ev sahibi Brezilya, turnuvaya Venezuela karşısında rahat bir galibiyetle başladı.

Brezilya, Copa America 2021’nin açılış maçında Venezuela’yı 3-0 mağlup etti. Önemli eksikleri bulunan rakibine karşı mücadeleyi baştan sona üstün götüren Sambacılar, galibiyete Marquinhos, Neymar ve Gabriel Barbosa’nın golleriyle ulaştı.

64. dakikada penaltı vuruşundan fileleri havalandıran Neymar, milli takımdaki gol sayısını 67’ye çıkardı. Neymar böylece, 77 golle Brezilya tarihinin en golcü ismi olan Pele’ye bir adım daha yaklaştı.

Gabriel Barbosa’nın 89. dakikada kaydettiği golün asisti de Neymar’dan geldi.

Kolombiya’nın ülkede yaşanan siyasi olaylar, Arjantin’in ise artan Covid-19 vakaları nedeniyle ev sahipliğinden çekilmesiyle Brezilya, ilk düdüğe yalnızca iki hafta kala turnuvanın yeni adresi olmuştu.

Brezilya’nın rakibi Venezuela da Covid-19’dan ciddi darbe alan ülkeler arasında. Salı günü Uruguay ile oynadıkları Dünya Kupası eleme maçında sahaya çıkan 11 ismin yalnızca üçü Brezilya’ya karşı forma giyebildi.

Geçmişte Brezilya ile oynadığı 26 resmi maçta hiç galibiyet alamayan Venezuela, eksik kadrosuyla güçlü rakibi karşısında varlık gösteremedi. Kalesinde 17 şut gören Venezuela, rakip kaleyi yalnızca üç kez yoklayabildi.

Copa America’da günün diğer maçında Kolombiya, Ekvador’u 1-0’la geçti.

Edwin Cardona’nın güzel bir duran top organizasyonu sonucu attığı gol, ilk olarak ofsayt olarak değerlendirildi. Ancak VAR incelemesinin ardından golün geçerli olduğuna karar verildi.

A Grubu’nda ikinci maçlar 17 Haziran’da Brezilya-Peru ve Venezuela-Kolombiya arasında oynanacak.

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