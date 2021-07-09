Neymar'dan çok şaşırtan Messi itirafı

Brezilya'nın yıldızı Copa America finali öncesinde yaptığı açıklamada, 2014 Dünya Kupası'nın finalinde Messi için Arjantin'i desteklediğini söyledi.

Copa America'nın finalinde Arjantin ile karşı karşıya gelecek olan Brezilya'nın PSG forması giyen yıldızı Neymar, karşılaşma öncesi Tangocular'ın yıldızı Lionel Messi'ye ve arkadaşlıklarına değindi. Turnuvada şu ana dek beş gol ve dört asist yaparak en iyi oyunu ödülü için Messi ile çekişen Neymar, efsane oyuncuyu övmeyi ihmal etmedi.

Neymar ne söyledi?

Barcelona'da dört sezon boyunca birlikte forma giydiği takım arkadaşının izlediği en iyi oyuncu olduğunu belirten Neymar, zor bir finalin kendilerini beklediğini söyledi:

"Messi her zaman söylediğim gibi şu ana dek izlediğim en iyi oyuncu. Harika bir oyuncu olmasının yanında aynı zamanda harika bir arkadaş ama şimdi finaldeyiz ve rakibiz. Copa America'yı şu ana dek hiç kazanamadım ve eğer başarırsak bu bir ilk olacak. Bu mutluluğu yaşamayı gerçekten de çok arzuluyorum."

Messi için Arjantin'i desteklemiş

Brezilya'nın finali göremediği 2014 Dünya Kupası'nın finalinde Messi'nin forma giydiği Arjantin'i desteklediğini belirten Neymar, Copa America finalinde ise kazanmak için her şeyi yapacağını söyledi:

"Messi uzun bir süredir Arjantin ile kupa kazanamamıştı ve buna çok yakındı. Brezilya için ise turnuva artık bitmişti ve o zaman onun için tezahürat yapmıştım. Biriyle arkadaş olduğunuzda aranızdaki bağı unutmak zor olur ama arkadaşlarınızla bilgisayar oyunu bile oynasanız her zaman kazanmak istersiniz. Finalde de aynı şey olacak ve sahaya kazanmak için çıkacağız."

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