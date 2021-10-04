Evertonlı oyuncu maçın ardından Ronaldo'yu tünele kadar kovaladı

Everton’ın yıldızı önce golünü attı, sonra Cristiano Ronaldo’nun 7 numaralı formasının peşine düştü.

Cumartesi günü Premier Lig’de Manchester United’a konuk olan Everton, geriye düştüğü maçta bir puanı Andros Townsend’in golüyle koparmıştı.

Old Trafford’da skoru eşitledikten sonra Ronaldo’nun imzası haline gelen gol sevincini taklit eden Townsend, son düdüğün ardından Portekizli yıldızla konuşurken görülmüştü.

Kaçan galibiyet nedeniyle sinirli gözüken Ronaldo, maç biter bitmez soyunma odası tüneline yönelirken, Townsend de vakit kaybetmeden arkasından gitti.

Ne konuştular?

Yaşananları talkSPORT’a anlatan Townsend, Ronaldo ile arasında geçen konuşmanın detaylarını aktardı.

“Old Trafford’dan Cristiano Ronaldo’nun formasını almadan ayrılmayacağıma dair kendime söz vermiştim.”

“Maç bitince hemen ona yöneldim, ne mırıldandığını anlayamadım, ama İngilizce değildi.”

“Soyunma odasında bir süre beklemek zorunda kaldım, neyse ki malzemeci formayı ayarladı. Bu formayı yanımdan ayırmayacağım.”

Saygı duruşunda bulunmuş

Ronaldo’nun gol sevincini yıldız oyuncuya bir saygı gösterisi olarak kopyaladığını söyleyen Townsend, bu sevinci yapmayı maçtan önce planladığını itiraf etti.

“Manchester’a gitmeden bir gün önce takım otobüsünde bu konuyu konuştuk. Takım arkadaşlarım, ‘Gol atarsan o sevinci yapacak mısın?’ diye sordular.”

“Ben de ‘evet’ dedim. Bunu takımı öne geçiren golün ardından ya da son dakikalarda yapmamı istediler. Çünkü Ronaldo’ya cevap için süre kalmasını istemiyorlardı.”

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