PSG'nin yıldızı Neymar: Artık futbolla uğraşacak gücüm var mı bilmiyorum

Pele'nin ardından Brezilya'nın en skorer ismi Neymar futbolda mücadele edecek mental gücü artık kendinde bulamıyor.

Katar 2022'nin ardından başka bir Dünya Kupası'nda oynamayı beklemediğini söyleyen Neymar, futboldaki gerginliğin vücuduna ve zihnine zarar verdiğini itiraf etti.

Brezilyalı yıldız, 2014 ve 2018 Dünya Kupası'nda yer alarak ülkesiyle birlikte mücadele verdi ancak yarı final ve çeyrek final aşamalarında elenerek zafere ulaşamadılar.

Bir sonraki turnuvanın başlamasına bir yıldan az bir süre kala Neymar, milli kariyerini, ABD, Kanada ve Meksika'daki 2026 Dünya Kupası'na kadar uzatma konusuna olumlu bakmıyor.

Neymar ne söyledi?

Paris Saint-Germain yıldızı, DAZN'ın özel yeni belgeseli "Neymar & The Line Of Kings"te "Sanırım bu benim son Dünya Kupa'm" dedi.

"Bunu son maçım olarak görüyorum çünkü artık futbolla uğraşacak gücüm var mı bilmiyorum.

Bu yüzden iyi olmak için her şeyi yapacağım, ülkemle birlikte kazanmak, küçüklüğümden beri en büyük hayalimi gerçekleştirmek için her şeyi yapacağım. Umarım bunu başarabilirim."

"I don't know if I have the strength of mind to deal with football any more."



Neymar expects the 2022 World Cup will be his last 🏆



Watch Neymar & The Line Of Kings now exclusively on DAZN https://t.co/uhtjETVSyP pic.twitter.com/Dyl4rDEHce — Goal (@goal) October 10, 2021

Neymar'ın Dünya Kupası hikayesi

Neymar, Dünya Kupası'nı ilk kez 2014'te kendi evinde tattı. O dönem Barcelona forması giyen yıldız, 2002'de kazandıkları kupayı bir kez daha Brezilya'ya getirmek istiyordu.

İlk aşamada işler iyiye doğru gidiyordu. Luiz Felipe Scolari'nin öğrencileri grup aşamasında iki galibiyet ve bir beraberlik ile yollarına devam ettiler ancak Kolombiya'yı çeyrek finalde devirip yarı finale yükselen Brezilya, Almanya'ya 7-1'lik skorla boyun eğmek zorunda kaldı.

2018 Dünya Kupası ise Rusya'da düzenleniyordu. Brezilya son 16 turunda Meksika'yı 2-0 mağlup edip çeyrek finale yükseldi ve bir golü Neymar kaydetti.

Çeyrek finalde ise Renato Augusto'nun Brezilya adına kaydettiği bir gol yeterli olmadı ve Belçika, Fernandinho ile Kevin de Bruyne'un iki golüyle turlayan taraf oldu.

2018 Dünya Kupası'nda Neymar iki gol attı.

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