Neymar futbolu bırakacak mı? PSG'den takım arkadaşı yanıtladı

Brezilyalı yıldızın millî takımı bırakma yönündeki açıklamasına vatandaşından savunma geldi.

Paris Saint-Germain'in savunmacısı Marquinhos'a göre, Neymar'ın Dünya Kupası'na katılmakla ilgili çok konuşulan açıklamaları yanlış yorumlandı.

PSG, 2017 yazında Barcelona'dan Neymar'ı 222 milyon euro'ya (188 milyon £ / 259 milyon $) kadroya kattığında bir transfer rekoru kırıldı ve Brezilyalı yıldız o dönemden bu yana rekorun hakkını vermek için mücadele etti.

Ancak Neymar'ın sahadaki başarılarını, sakatlıkları ve disiplin sorunları gölgede bıraktı. Bu eleştiriler PSG'nin yıldızına ciddi zarar vermiş gibi görünüyor.

Neymar ne söyledi?

Paris Saint-Germain yıldızı, DAZN'ın özel yeni belgeseli "Neymar & The Line Of Kings"te "Sanırım bu Dünya Kupası benim için son olacak" dedi.

"Bunu son maçım olarak görüyorum çünkü artık futbolla uğraşacak gücüm var mı bilmiyorum.

Bu yüzden iyi olmak için her şeyi yapacağım, ülkemle birlikte kazanmak, küçüklüğümden beri en büyük hayalimi gerçekleştirmek için her şeyi yapacağım. Umarım bunu başarabilirim."

Marqinhos ne söyledi?

Neymar'ın sözleri yakın bir gelecekte futbolu ve PSG'yi bırakacağına dair yorumlandı ancak Marquinhos bunu kabul etmiyor:

Le Parisien'e verdiği demeçte Marquinhos şu ifadeleri kullandı: "Sözlerinin yanlış yorumlandığını düşünüyorum"

"Dört yıl sonra performansının nasıl olacağını bilmediğini söyledi. Mantıklı, çok uzak bir tarih. Ben de nasıl olacağımı bilmiyorum."

"Neymar etrafındaki tüm beklentilerin farkında. Sadece bir sonraki Dünya Kupası'na odaklanarak söyledi. Ve hepsinden önemlisi, kulüpten değil sadece milli takımdan bahsediyordu.

Bu da yanlış yorumlandı. PSG için oynamayı bırakma niyetinde değil."

Neymar'ın Dünya Kupası hikayesi

Neymar, Dünya Kupası'nı ilk kez 2014'te kendi evinde tattı. O dönem Barcelona forması giyen yıldız, 2002'de kazandıkları kupayı bir kez daha Brezilya'ya getirmek istiyordu.

İlk aşamada işler iyiye doğru gidiyordu. Luiz Felipe Scolari'nin öğrencileri grup aşamasında iki galibiyet ve bir beraberlik ile yollarına devam ettiler ancak Kolombiya'yı çeyrek finalde devirip yarı finale yükselen Brezilya, Almanya'ya 7-1'lik skorla boyun eğmek zorunda kaldı.

2018 Dünya Kupası ise Rusya'da düzenleniyordu. Brezilya son 16 turunda Meksika'yı 2-0 mağlup edip çeyrek finale yükseldi ve bir golü Neymar kaydetti.

Çeyrek finalde ise Renato Augusto'nun Brezilya adına kaydettiği bir gol yeterli olmadı ve Belçika, Fernandinho ile Kevin de Bruyne'un iki golüyle turlayan taraf oldu.

2018 Dünya Kupası'nda Neymar iki gol attı.

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