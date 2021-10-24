Cristiano Ronaldo: Ağzımı kapatıp kazanmaya devam edeceğim

Manchester United yıldızı savunmaya yeterince yardım etmediğini söyleyenlere yanıt verdi.

Cristiano Ronaldo, Manchester United'daki performansını eleştirenlere, kupa kazanmaya devam edeceğini söyleyerek yanıt verdi.

Manchester United'da gol atmaya devam etse de Ronaldo savunmayla ilgili eleştirilerin hedefi oldu.

Portekizli yıldız ise tecrübesini ve başarılarını işaret ederek kendinden emin olduğunu söylüyor.

Cristiano Ronaldo ne söyledi?

"Takımın savunmada ne zaman yardımıma ihtiyacı olduğunu biliyorum,"

"Ama takımdaki rolüm kazanmak ve takımın kazanmasına yardım etmek için gol atmak- savunma tarafı işimin bir parçası."

"Benden hoşlanmadıkları için bunu görmek istemeyen insanlar var ama dürüst olmak gerekirse 36 yaşındayım, her şeyi kazandım, bu yüzden benim hakkımda kötü şeyler söyleyen insanlar için mi endişeleneceğim?"

"Geceleri rahat uyuyorum. Yatağıma vicdanım rahat giriyorum. Konuşmaya devam edin çünkü ben ağzımı kapatıp bir şeyler kazanacağım."

"Eleştiriler olur. Açıkçası bunu iyi bir şey olarak görüyorum. Benim hakkımda konuşuyorlarsa, bunun nedeni potansiyelimi bildikleri için."

"Bir örnek vereceğim: Bir okulda en iyi öğrenciysen ve en kötü öğrenciye en iyiyi sevip sevmediği sorulsa onu sevmediğini söyler."

"Bence önemli olan, hala mutlu olduğum ve futboldan zevk aldığım. Her şeyi kazandım ama yine de motiveyim."

"Bu yaşımda bile hayatımın yeni bir dönemindeyim ve bu yüzden buradayım. Kazanmak ve Manchester'a da kazandırmak istiyorum."

Cristiano Ronaldo, Manchester United'da şu ana kadar ne yaptı?

Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta'ya karşı Manchester United'ın galibiyet golünü attı.

Bu sezon ise Kırmızı Şeytanlar'ın formasıyla sekiz maçta altı gol kaydetti ve bu gollerin üçünü Devler Ligi'nde çıktığı üç maçta hanesine yazdırdı.

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