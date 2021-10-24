Zlatan Ibrahimovic 22 yıllık kariyerinde bir ilki yaşadı

İsveçli yıldız, Milan'ın Bologna'yı mağlup ettiği karşılaşmada kariyerinde bir ilki gerçekleştirdi.

Zlatan Ibrahimovic, Serie A'da attığı gol ile 957 maçlık kariyerinde yapamadığını yaptı.

Serie A'nın 9. haftasında Milan, Bologna'ya konuk oldu.

4-2 Milan üstünlüğü ile biten karşılaşmada Zlatan Ibrahimovic hem kendi ağlarına hem de rakip takımın ağlarına golünü kaydetti.

Zlatan Ibrahimovic ne başardı?

Karşılaşmanın 49. dakikasında kendi kalesine gol atan Zlatan Ibrahimovic bu durumu 90. dakikada telafi etti ve Milan adına da golünü kaydetti.

Ancak İsveçli yıldız kendi ağlarına gönderdiği gol ile kariyerinde bir ilki yaşadı.

Zlatan Ibrahimovic 957 maçlık kariyerinde ilk kez kendi kalesine gol attı.

Ibrahimovic 16. dakikada Rafael Leao'nun golüne asisti yaparken, 89'da takımının dördüncü golünü kaydetti.

Zlatan Ibrahimovic, Milan'da bu sezon ne yaptı?

Zlatan Ibrahimovic yeni sezonu sakatlıklarla boğuşarak açtı ve Milan ile sıkı bir başlangıç yapamadı ve beş maçta görev aldı.

Bu sezon İtalyan ekibindeki ilk golünü Lazio'ya karşı atan 40 yaşındaki yıldız, ikinci golünü de Bologna ağlarına gönderdi.

Ibrahimovic'in Milan'da daha önce ne yaptı?

Zlatan Ibrahimovic bu sezona iyi başlayamasa da Milan'da hatrı sayılır bir rekoru var.

İsveçli yıldız geçtiğimiz sezon 27 maçta 17 gol, 3 asist üretti. 2019/20 sezonunun Ocak ayında İtalyan ekibine katılan Ibrahimovic yarım dönemde çıktığı 18 karşılaşmada 11 gol, 5 asist kaydetti.

Ayrıca Milan formasını daha önce de terleten 40 yaşındaki yıldızın 2011 ve 2012 yıllarında İtalyan ekibinde 56 gol, 27 asisti var.

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