El değiştiren İngiliz ekibi önümüzdeki dönemde büyük transfer hamleleri yapmaya hazırlanıyor.

Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'na devredilen ve fonun maddi gücü sayesinde futbol tarihinin ekonomik açıdan en güçlü takımı olması beklenen Newcastle United'ın Jonjo Shelvey, Daily Mail'e yaptığı açıklamada yapılan yatırım nedeniyle tıpkı taraftarlar gibi heyecanlı olduğunu söyledi ve hem kulüp hem de taraftarlar olarak sabırlı olmaları gerektiğini belirtti.

Shelvey ne söyledi?

Taraftarların iki taraf arasındaki anlaşmanın gerçekleşmesi için oldukça yardımcı olduğunu vurgulayan Shelvey, büyük transferler bekleyen Newcastle taraftarlarının yeni yönetime zaman tanıması gerektiğini söyledi:

"Cuma gecesi arkadaşlarımla birlikte süreci takip ettim. Gün içerisinde yaklaşık 1000 tane taraftarımızı Arap kıyafetleri içerisinde gördüm ki bunların hepsi yetişkin insanlardı ve gözlerime inanamadım. Newcastle United artık Manchester City ve PSG gibi takımların peşinden koştuğu hedefleri kovalayacak ve bu yolculukta muhtemelen ben burada olmayacağım.

"Daha ne kadar burada kalacağımı bilmiyorum ama yine de elimden geleni yapmaya devam etmek zorundayım.

"Taraftarlar bu anlaşmanın gerçekleşmesini çok uzun zamanır istiyordu ve onlar için harika bir gelişme oldu. Kulübün antrenman tesislerinin Premier Lig standartlarının altında olduğunu hepimizi biliyoruz ve buna adapte olmak zorunda kaldık.

"Taraftarların arzularının elbette ki farkındayım. Mbappe ve Messi gibi oyuncuları bekliyorlar ama söyleyebileceğim tek şey bu beklentiler bir gün gerçekleşse bile bu bir gecede olmayacak. Gerçekçi olmamız gerekiyor."

Lige dönüşte başroldeydi

Daha önce Liverpool forması da giyen ve 2015-2016 sezonundan bu yana Newcastle United için oynayan Shelvey takımının Championship'te şampiyonluğa ulaşıp yeniden Premier Lig'e dönmesinde başrolü oynayan isimlerden biri olmuştu.

Geçtiğimiz sezon kadronun vazgeçilmezlerinden olan 29 yaşındaki orta saha 30 maçta forma giyerken, bir gol ve üç asist üretmişti.

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