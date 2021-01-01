Netflix'in Fatih Terim belgeseli çok yakında

Dünyaca ünlü içerik platformu Netlix, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in belgeselini çekmeye hazırlanıyor.

Süper Lig'in nefesleri kesen şampiyonluk yarışında son viraja girilirken, video ve içerik platformu Netflix'in yaptığı açıklama Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı. Türkiye'de de milyonlarca kullanıcısı bulunan dünyaca ünlü platform, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in belgeselinin çekileceğini açıkladı.

Daha önce Diego Armando Maradona'yı ve NBA'deki Chicago Bulls hanedanlığını da içeren çok sayıda unutulmaz belgesel hazırlayan Netflix, bu karar doğrultusunda Türkiye'deki ilk spor belgeseli içeriğinde Fatih Terim'i konu alacak. İçeriği açıklanmayan belgeselin Terim'in teknik direktörlük kariyerine odaklanması bekleniyor.

Topun olduğu yerde pozisyon aldık, bekliyoruz @fatihterim hocam. Fatih Terim belgeseli yakında Netflix’te. — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) May 14, 2021

A Milli Futbol Takımı'nı götürmeyi başardığı Euro 96 sonrasında milli takımdan ayrılan ve Galatasaray'a imza atan 67 yaşındaki deneyimli futbol adamı, sarı-kırmızılı takımın başındaki ilk döneminde dört sene üst üste şampiyonluğun yanı sıra UEFA Kupası'nı kaldırma başarısı göstermiş ve kariyerini İtalya'da sürdürmeyi tercih etmişti.

Serie A'daki ilk sezonunda Fiorentina'yı İtalya Kupası'nda finale çıkartmayı başaran Fatih Terim, sezon ortasında görevini Roberto Mancini'ye bırakırken yeni sezonda Milan'ın başına geçmiş ancak kırmızı-siyahlı takımda aradığı başarıyı yakalayamamıştı. Sekiz şampiyonlukla Süper Lig'in en fazla şampiyonluk yaşayan teknik direktörü olan Fatih Terim, milli takımda da üç farklı dönemde görev aldı.

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