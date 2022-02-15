"Futbol, asla sadece futbol değildir" diyen Simon Kuper'i zaman her daim haklı çıkardı.

Bazen iki ülke arasındaki savaşa bile son verecek güce sahip olan futbol, bazen de fanatizmin etkisiyle can aldı.

İşte, Andres Escobar da futbolun acı hatırlarından birine sahip.

13 Mart 1967 doğumlu olan Escobar, futbol hayatına 1987 yılında Atletico Nacional takımında başladı.

1989’da takımının, Libertadores Kupası'nı kazanmasında önemli rol oynadı. O sezonun ardından Avrupa’ya giden Kolombiyalı, Young Boys’a transfer oldu.

İsviçre ekibinde bir yıl oynadıktan sonra Atletico Nacional takımına geri döndü.

Gelelim Escobar’ın hayatına mâl olan millî takım kariyerine…

“El Caballero del Futbol" Futbolun Centilmeni) olarak adlandırılan eski futbolcu, Kolombiya formasını ilk olarak 1988 yılında giydi.

İlk golünü 24 Mayıs 1988 tarihinde İngiltere'ye karşı kaydeden Escobar, 1994 FIFA Dünya Kupası'nda A Grubu'nda Kolombiya formasıyla ABD'ye karşı sahadaydı.

Amerikalı orta saha oyuncusu John Harkes'ın açtığı ortada topa müdahale etti ve golü kendi kalesine attı. Fakat bu golün, hayatının sona ermesine neden olacağını bilmiyordu.

Escobar’ın şanssız golünün ardından, Kolombiya favori olduğu gruptan çıkamadı.

Saldırı nasıl gerçekleşti?

1994 FIFA Dünya Kupası'ndan sonra Escobar, Nevada eyaletinde bulunan Las Vegas şehrindeki akrabalarını ziyaret etmek yerine Medellin şehrine dönmeye karar verdi.

Kolombiyalı yıldız, 2 Temmuz 1994 akşamı Medellin’inEl Poblado semtinde "El Indio" adındaki bir barda arkadaşlarıyla eğleniyordu

Gece yaklaşık saat 03.00’te barın otoparkında yalnız kalan Escobar, üç kişinin saldırısına uğradı ve 38 kalibrelik bir tabanca ile vuruldu.

Arkadaşları, altı kez vurulan Escobar'ı hastaneye götürse de Kolombiyalı, vurulduktan 45 dakika sonra hayatını kaybetti.

Escobar'ın Dünya Kupası'nda ABD'ye karşı kendi kalesine attığı için öldürüldüğüne inanılıyordu.

Cenazesine yaklaşık 120 bin kişi katıldı. 10 Temmuz 2002 tarihinde Medellin’de Escobar anısına heykel yapıldı.

Daha sonra Humberto Castro Muñoz, Escobar'ı kendi adamları ile birlikte öldürdüğünü itiraf etti. İddialara göre diğer iki kişi, Muñoz'un adamları; Peter David ve Juan Santiago Gallon Henao'ydu.

Humberto Castro Muñoz, haziran 1995 tarihinde Escobar'ı öldürmekle suçlandı. 43 yıl hapis cezası aldı. 2001 yılında ceza kanununa göre hapis cezası 26 yıla indirildi. 2005 yılında ise iyi davranışı ve yapılan ceza indirimiyle serbest kaldı.

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