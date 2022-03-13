NBA takımlarından Atlanta Hawks'ın milyarder sahibi Chelsea'ye talip oldu

Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden kısa süre sonra kulübü satmayı planladığını açıklamıştı.

Ancak Abramovich'in satış planı beklediği gibi gitmedi. Rus milyarderin mal varlığına bloke koyan İngiliz hükümeti, Chelsea'nin satış işlemleri için Raine Group isimli yatırım bankasını görevlendirdi.

The Sun'ın haberine göre; Amerikalı iş adamı Antony Ressler, Memphis kentinde Raine Group yetkilileriyle gizli bir görüşme gerçekleştirdi.

Ressler'in rakipleri de kuvvetli

NBA takımlarından Atlanta Hawks'ın sahibi olan 61 yaşındaki Ressler futbola da yabancı değil. 'Ares Management' isimli şirketin kurucuları arasında yer alan Ressler, geçen yıl MLS ekiplerinden Inter Miami'ye 115 milyon sterlinlik bir yatırım yapmıştı.

Portföyüne bir İngiliz kulübü de eklemek isteyen Ressler'i sıkı bir rekabet bekliyor. Beyzbol takımı Los Angeles Dodgers'ın ortaklarından Todd Boehly, yatırımcı Jonathan Goldstein ve İsviçreli milyarder Hansjorg Wyss'ten oluşan konsorsiyumun kulüp için en ciddi tekliflerden birini sunacak.

Bu dev ortaklık adına görüşmeleri bir Chelsea taraftarı olan, British Airways'in eski başkanı Sir Martin Broughton yürütecek. Broughton, 12 yıl önce Liverpool'un el değiştirme sürecinde de önemli bir rol üstlenmişti.

Sky'ın haberine göre; ilk tur tekliflerin hafta sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Suudiler de hamle yaptı

GOAL'ün edindiği bilgiye göre; liderliğini Mohamed Alkhereiji'nin yaptığı Suudi Arabistanlı bir grup da Chelsea için teklif yaptı.

Ortadoğu'nun en büyük medya grubu olan Suudi Medya, bu girişimi Suudi Arabistanlı diğer yatırımcılardan da finansal destek alarak gerçekleştirdi.

Talipler arasında bir de Türk var

Bir süredir Chelsea'yi satın almak için girişimlerde bulunan Türk iş insanı Muhsin Bayrak, Demirören Haber Ajansı'na verdiği demeçte süreçte yaşananları aktarmıştı.

"Bugün hem kulüpten hem de İngiltere devletinden bize bir mail geldi. İngiltere Ticaret Bakanlığı'ndan 'kulübü satın alabilirsiniz' diye mail geldi."

"Biz 15 gündür Chelsea'nin alımı için arkadaşlarımız hem İngiltere'de hem Türkiye'de hukuk bürolarımız sürecin takipçisi oldu. 27 Şubat'ta 3 günlük çalışmadan sonra irtibat kuruldu ve görüşmelere başlandı. Chelsea'nın satışı kamuoyuna daha açıklanmamıştı ve bizim bilgimiz vardı."

"Resmi başvuruyu yaptıktan sonra, gece bir operasyonla İngiliz devleti Abramovich'in mal varlığına tedbir koyuyor. Bu uluslararası hukukta vicdanları rahatsız eden bir konudur."

"Ben bir Türk olarak, Chelsea futbol kulübünü alıyor olacağım, kulüp sahibinin mal varlığına el koyuluyorsa ben neye göre kulübü satın alacağım ve hangi hukuka güvenerek orada yatırım yapacağım? Bir ülkede savaş olabilir ama o ülkenin vatandaşı olan bir iş adamının başka bir ülkedeki mal varlığına el konulmaması gerekiyor."

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