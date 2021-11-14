Nani: Cristiano Ronaldo haberinin doğru olduğunu biliyordum

Eski Manchester United kanat oyuncusu Nani, vatandaşı Bruno Fernandes'in Old Trafford'a transferindeki rolünü açıklarken Cristiano Ronaldo'nun da dönüşünü ele aldı.

Fernandes, Ocak 2020'de Sporting CP'den 55 milyon euro'ya transfer olduğundan bu yana Kırmızı Şeytanlar'da başarılı bir performans sergiledi.

Nani, 27 yaşındaki oyuncunun Manchester United seçimindeki rolünü anlatıyor.

Nani, Fernandes hakkında ne dedi?

Şu anda MLS ekibi Orlando City için oynayan Nani, Athletic'e şunları söyledi: "Ona İngiltere'ye gitmesi gerektiğini söyleyen ilk kişi bendim. İngiltere'ye gitmeye karar verirse, Manchester United'ı seçerse bu onun için en iyi şey olurdu.

"Eğlenceliydi çünkü birkaç ay sonra Orlando'ya gittiğimde haberleri gördüm ve ona mesaj attım. Manchester City, Manchester United ve Tottenham'ın onun için savaştığını gördüm ve 'Eğer gitmen gerekiyorsa Manchester United'ı seç! Bu en iyisi!' dedim."

Kulüpteki ilk golünü Şubat 2020'de Watford'a karşı çıktığı dördüncü maçında atan Fernandes, o zamandan bu yana istikrarını korudu.

Şimdiye kadar toplamda 96 maçta 44 gol, 33 asist ile Premier Lig'in en iyi hücum orta saha oyuncularından biri haline geldi.

Nani, Ronaldo'nun kararını destekliyor

Fernandes, Manchester United'da rüzgar estiren tek Portekizli değil, Cristiano Ronaldo da Juventus'tan ayrılarak Old Trafford'a geri döndü.

Hem Manchester United'da hem de Portekiz'de Ronaldo ile birlikte oynayan Nani, forvetin Kırmızı Şeytanlar'a dönme kararını destekliyor:

2007-2015 yılları arasında İngiliz ekibinde 230 maçta forma giyen kanat oyuncusu, "Cristiano'nun orada olması çok özel" dedi.

"Açıkçası, Juventus'taki haberleri ve durumu gördüğünüzde, dönüş için daha iyi bir yer olmadığını anlıyordunuz. Ben gidebileceğini biliyordum. Haberlerin doğru olacağını biliyordum. Bu yüzden benim için pek sürpriz olmadı."

United'ı hala takip edip etmediği sorulduğunda Nani, "Her zaman. Tabii aynı anda bir maçım yoksa." diyor.

"Manchester United ve Old Trafford'u taraftarlarla dolu görmek her zaman bir motivasyon kaynağı olmuştur, o stadyumdaki atmosfer inanılmaz. Bazı güzel anları hatırlamak çok hoş.”

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