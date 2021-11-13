Mbappe, Neymar, Messi üçlüsü Mauro Icardi'yi rahatsız etti: PSG'den ayrılmak istiyor

Arjantinli yıldız Paris ekibinden ayrılarak farklı bir takımın formasını giymek istiyor.

PSG'nin 2019/20 sezonunda Inter'den kadrosuna kazandırdığı Mauro Icardi son dönemde eşi Wanda Nara ile yaşadığı aile problemleriyle gündeme geldi.

Özel hayatında sıkıntılar yaşayan 28 yaşındaki oyuncunun takımda da mutlu olmadığı iddia ediliyor.

Mauro Icardi, PSG'den ayrılmak mı istiyor?

Footmercato'nun haberine göre; eşi ve menajeri Wanda Nara ile yaşadığı problemlerin ardından Icardi oldukça mutsuz bir dönem geçiriyor.

Arjantinli yıldız takımın hücum üçlüsü Messi, Neymar ve Mbappe'nin varlığının ardından PSG'de lüks bir yedek haline geldi.

Paris ekibinde yeterli süreyi alamayan Icardi bu durumdan oldukça rahatsız. Daha çok süre alabileceği ve takımın önemli ismi olabileceği bir kulübün formasını giymek istiyor.

Yeniden İtalya'da oynamayı düşünen 28 yaşındaki oyuncu, PSG'nin talep ettiği fiyatı karşılayacak bir kulüp arıyor.

Mauro Icardi ile hangi kulüpler ilgileniyor?

Serie A'da zor bir dönem yaşayan Juventus geçtiğimiz yaz Mauro Icardi'yi kadroya katmak istemişti.

İtalyan ekibinin, 28 yaşındaki oyuncu için Ocak ayında yeniden devreye gireceği konuşuluyor.

Ayrıca Newcastle United'ın da Arjantinli yıldız ile ilgilendiği haberleri basına yansımıştı.

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