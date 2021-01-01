Mustafa Cengiz'den Fatih Terim'e 130 milyon euro sitemi

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim'in transfer taleplerini yerine getirmelerine rağmen kaçan şampiyonluklardan yakındı.

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz ile teknik direktör Fatih Terim arasındaki gerilim sürerken, ikili arasındaki tartışmalarda yeni perde Cengiz'in kulüp içinde yaptığı açıklamalarla yaşandı.

Sabah'ta yer alan habere göre Fatih Terim'in istediği tüm transferleri yaptıklarını söyleyen Cengiz, kaçan şampiyonluklardan yakındı.

Fatih Terim'in Gaziantep FK ile oynanan ligin son hafta karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamalardan ötürü özür dilememesi halinde Terim ile yola devam etmeyeceklerini açıklayan Cengiz, kaçan şampiyonlukların kulübe zararına değindi:

"Hocamız kimi istediyse transfer ettim. Gelen oyuncuların kariyeri ve maliyetleri ortada. Ancak yönetim olarak harcadığımız paranın saha içinde karşılığını alamadık. Kaçan iki şampiyonluk 130 milyon euro'ya (1 milyar 340 milyon TL) mal oldu."

Şimdi ne olacak?

Başkan Mustafa Cengiz kongrede aday olup olmayacağını henüz açıklamadı. Mevcut Galatasaray başkanları Terim ile çalışmaya sıcak baksa da Fatih Terim'in sarı-kırmızılı takımdaki kontratı 31 Mayıs'ta sona eriyor ve bu da Galatasaray'ın mevcut durumda kongreye dek 19 gün boyunca hocasız kalacak olması anlamına geliyor.

Mustafa Cengiz yönetimi bu süre içerisinde yeni bir teknik direktörle anlaşıp, takımı emanet etme şansına sahip ancak seçim sonrası gelecek yönetimin bu yeni teknik adama ilişkin tavrının ne olacağı büyük bir soru işareti olarak görünüyor.

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