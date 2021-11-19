Süper Lig'de oynadığı altı deplasman karşılaşmasında da puan alamayan ve lige deplasmanda galibiyeti bulunmayan üç takımdan biri olan Gaziantep Futbol Kulübü'nün golcüsü Muhammet Demir, deplasman şanssızlığını Trabzonspor karşısında sonlandırmak istediklerini söyledi.

Fanatik'ten Atalay Özçelikli'ye konuşan golcü oyuncu, kariyerini etkileyen sakatlıklar yaşamasaydı daha iyi bir noktada olabileceğini belirtti.

Muhammet Demir ne söyledi?

Geçirdiği ameliyatların her defasında kendisini daha geriye götürdüğünü belirten Muhammet, sahip olduğu seviyeyi korumak için çalıştığını söyledi:

"Yaş ve tecrübenin verdiği etkilerden dolayı şu anda daha olgunum. Kendimi ve futbolu bilerek oynuyorum. Sakatlıklar yaşadım. Onların bana hem çok büyük eksisi hem de çok büyük artısı oldu.

"Ben daha farklı bir oyuncuydum, sakatlıklardan sonra çok zorlandım. Normalde yapabildiğim şeyleri yapamamaya başladım. Çok ağır sakatlıklar yaşadım. Dönüşlerinde de yeteneklerimin yüzde 20'sini kaybederek döndüm. Her sakatlık sonrası bu yetenek kayıpları olduğu zaman o maksimum potansiyele ulaşamıyorsun. Hatta belli bir potansiyelde kalmaya çalışıyorsun."

Milli Takım hakkında

EURO 2020 ve sonrasında milli takıma davet edilmemesini yanlış bir karar olarak nitelendiren tecrübeli oyuncu, Anadolu takımlarında üst düzey performans gösteren isimlerin ödüllendirilmesi gerektiğini söyledi:

"En azından hiç olmazsa, kendi adıma söylemiyorum bunu hak eden birkaç isim daha vardı. Anadolu takımlarında oynayan futbolcular ödüllendirilmeli diye düşünüyorum. Bir kampa çağrılmayacak kadar setler olmamalı.

"Bu oyuncular değerlendirilmeli. En azından oyuncu o kampla emeğinin karşılığını almalı. Çünkü milli takım motivasyon açısından çok değerli. Bunu değerlendirmek bana kalır, kalmaz ama ben milli takım tercihlerini yanlış buluyorum."

Avrupa'dan aldığı teklifler hakkında

Bursaspor'da oynadığı dönemde ve Gaziantep'te forma giyerken Avrupa'dan birçok transfer teklifi aldığını belirten Muhammet, buna rağmen Türkiye'de kaldığını söyledi:

"Bursaspor ve Gaziantepspor'dayken elime çok fırsat geçti. Gitmek için de elimden gelen her şeyi yaptım, çok istedim ancak o dönem, kontratlar, hocalar derken kısmet olmadı. Genç milli takımlarda çok uzun süre oynadım, iyi zamanlar geçirdim. Avrupa ekipleri o zamanlar o milli takımları çok takip ediyordu. Çok teklif aldım, gitmek için her şeyi yaptım ama yaşım da gençti, gitmek için diretemiyorsun.

"Gitseydim her şey benim için çok çok farklı olabilirdi. Ama o dönem Avrupa'ya gitmek de kolay değildi. Kulüpler daha fazla paraya satayım, daha fazla piyasa yapsın oyuncu diye bakıyordu."

Trabzonspor maçı hakkında

Ligdeki ilk deplasman galibiyetlerini Trabzonspor karşısında almak istediklerini belirten Muhammet, zor bir 90 dakika oynayacaklarını söyledi:

"Trabzonspor konum itibariyle lig lideri. Çok da iyi futbol oynuyorlar. Statlar da milli ara sonrasında yüzde 100 kapasite ile açılıyor. Muhtemelen dolu bir stadyumda oynayacağız. Çok zor olacak.

"Ancak nasıl Galatasaray deplasmanına çıkıp, elimizden geleni yapıp, iyi bir futbol ortaya koyduk. En azından mücadele anlamında. Trabzonspor karşısında da aynı anlayışla sahaya çıkıp, puan ve puanlar almaya bakacağız. Aldığımız her puan çok değerli."

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