Antonio Conte'nin ardından Steven Gerrard da aynı yasağı getirdi

Steven Gerrard, Aston Villa'nın yeni menajeri olarak Premier Lig'e geri dönüyor ve oyuncularının ketçap yemesini çoktan yasakladığını açıkladı.

Tottenham'ın başına geçen Antonio Conte'nin de fazla kiloları olduğu gerekçesiyle oyuncularına ketçap ve mayonezi yasakladığı konuşuluyor.

Sos tüketimi Premier Lig'deki bazı oyuncuların hayatından çıktı.

Steven Gerrard ne söyledi?

Brighton maçı öncesi basın toplantısında konuşan Steven Gerrard, Villa Park'ta ketçapın kırmızı listeye alınıp alınmadığı sorulduğunda şu yanıtı verdi:

"Görmeden yasakladım!

"Oyuncuların doğru mentaliteye sahip olması gerekiyor. İleriye taşımalıyız. İyi olmak için çaba göstermeleri gerekiyor."

Gerrard, Aston Villa'da ne kadar büyük bir görevle karşı karşıya?

Gerrard, şu anda Premier Lig'de 11 maçın ardından 16. sırada yer alan Aston Villa'da çok daha zorlu bir görevle karşı karşıya kalacak.

Aston Villa, Premier Lig'deki son 5 maçını kaybederken Emiliano Buendia, Danny Ings ve Leon Bailey gibi yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı oyunculardan istediği verimi alamadı.

Jack Grealish'in, 100 milyon sterlin'e Manchester City'ye transfer olmasının ardından düşüşe geçen Aston Villa, Gerrard'ı takımın başına geçirerek Premier Lig'de üst sıralara tırmanmayı planlıyor.

İngiliz menajer Gerrard, yeni takımıyla ilk maçına 20 Kasım'daki Brighton maçında çıkacak.

Aston Villa ile Liverpool ne zaman karşılaşacak?

Liverpool efsanesi Gerrard, Jürgen Klopp'un ekibiyle oynamayı dört gözle beklediğini söyledi:

"Dünyadaki herkesin Liverpool'un benim için ne anlama geldiğini bildiğini düşünüyorum, ancak şu an odağım Aston Villa."

Gerrard'ın, Aston Villa takımının başında Liverpool ile karşılaşması iki taraf için de oldukça entrikalı olacak.

İki kulüp arasındaki ilk maç 11 Aralık'ta oynanacak. Bu müsabakada Gerrard, Anfield'a duygusal bir dönüş yapacak ve 41 yaşındaki menajer, Liverpoollular tarafından kuşkusuz coşkulu bir şekilde karşılanacak.

Aston Villa ile Liverpool arasında Villa Park'taki ikinci maç ise 16 Nisan 2022'de oynanacak.

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