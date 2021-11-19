Manchester United'ın eski oyuncusu Phil Neville'dan Cristiano Ronaldo'ya: "Benim sayemde United'da oynuyor"

Manchester United'in eski oyuncusu Phil Neville şaka yoluyla Cristiano Ronaldo'nun United'a gelmesini kendisine borçlu olduğunu iddia etti.

2002 yılında United ve Sporting arasında oynanan dostluk karşılaşmasında Ronaldo'nun bir hayli hareketli bir oyun oynayarak kendisini bayağı zorladığını belirten Neville, bu sebepten dolayı Ronaldo'nun daha fazla dikkat çektiğini hatırlattı.

Neville'a göre, Ronaldo'nun performansı o kadar etkileyiciydi ki maçın ardından Sir Alex Ferguson, Portekizli yıldızla sözleşme imzalamak için aceleci davrandı.

Ne söylendi?

Sky Sports' a konuşan Neville şunları söyledi: "Ronaldo'nun bana çok teşekkür etmesi gerektiğini biliyorsunuz, çünkü Sporting maçında benimle resmen dans etti ve ben sadece onu tutmaya çalıştım.

"Maçtan sonra Sir Alex, Ronaldo'yla sözleşme imzalamayı kafasına koydu ve benim sayemde United'a transfer oldu.

"Ben, o maçta oynadım ve siz 90 dakika içerisinde çok özel bir oyuncuya tanık oldunuz.

"Bu tip şeyleri söylemek zordur aslında. Hiçbir futbolcu, kolay kolay kendisiyle dans eden oyuncular hakkında konuşmaktan hoşlanmaz.

"Bu yüzden, umarım Ronaldo yanıma gelir ve bugün olduğu yere gelmesine katkıda bulunduğum için bana teşekkür eder."

Ryan Giggs de Cristiano Ronaldo'yu övmüştü

United efsanesi Ryan Giggs de Ronaldo'nun güzel oyununa tanıklık ettiğinden bahsetmiş ve Portekizli yıldızın harika bir dost olduğunu belirtmişti.

Giggs, 2016 yılında GOAL'e yaptığı açıklamada şu şekilde konuşmuştu: "Ronaldo'nun harika oyununu gördüğümde savunma oyuncularının hâline acıyorum ve içimden kıkır kıkır gülüyorum.

"Ronaldo hem saha içinde hem de saha dışında tamamıyla mükemmel bir kişilik."

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