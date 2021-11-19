Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman, iki yılın ardından Vodafone Park'a dönüyor

Beşiktaş'ın eski başkanlarından Fikret Orman, iki yıl aranın ardından Vodafone Park'a gidiyor.

Orman, siyah-beyazlı kulübün cumartesi günü yapılacak divan kurulu toplantısında yer alacak.

2019 yılının ekim ayında kulüp başkanlığı görevinden ayrılan Orman, iki yıl sonra ilk kez bir divan kuruluna katılmak için Vodafone Park'a gidecek.

Cumartesi günü saat 10'da başlayacak olan toplantı, Vodafone Park Kuzey Tribünü Toplantı Alanı’nda gerçekleştirilecek.

Fikret Orman, Beşiktaş'taki başkanlık döneminde ne yapmıştı?

Beşiktaş'ta 7.5 yıl boyunca başkanlık yapan Orman, Şenol Güneş'i teknik direktörlük görevine getirmesinin ardından Beşiktaş'ta iki lig şampiyonluğu sevinci yaşamıştı.

Güneş'le, Şampiyonlar Ligi grubundan lider çıkmayı başaran Beşiktaş'ın başarılarında büyük katkısı olan Orman, yaptığı gösterişli transferlerle de dikkat çekmişti.

Ancak Orman, görevinin son dönemlerinde Beşiktaş'ın içine düştüğü ekonomik sorunlardan dolayı taraftarlardan tepki almış ve görevini bırakmıştı.

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