Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Tottenham altyapısından yetişen Japhet Tanganga'yı kiralamak istiyor.

Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PSV Eindhoven'a elendikten sonra UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu’nda St. Johnstone ile oynayacağı karşılaşmaya odaklanmaya başlayan Galatasaray, bir yandan transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

Sarı-kırmızılı takım için gündeme gelen son isim Tottenham'ın İngiliz stoperi Japhet Tanganga oldu.

#Galatasaray have made an offer for #Tottenham defender Japhet Tanganga on a season-long loan. #Spurs to assess if loan with regular football benefits (story below from earlier in Vlahovic)



https://t.co/7jmDHUO5Gm — Mike McGrath (@mcgrathmike) July 28, 2021

The Telegraph'tan Mike McGrath'ın aktardığı bilgiye göre 22 yaşındaki stoperi kiralamak için çalışmalara başlayan Galatasaray, Tottenham'a teklifini iletti. Tottenham altyapısından yetişen ve kariyeri boyunca Tottenham dışında bir takımda oynamayan Tanganga'nın gelişimine önem veren Tottenham, teklifi değerlendirmeye aldı.

Rotasyonda çok geriye düşecek

Geçen sezon Premier Lig'de sadece altı maçta görev yapan genç oyuncunun kiralık olarak gitmesi halinde bu durumun gelişimi açısından faydalı olacağı düşüncesinin ağır basması halinde teklife onay vermesi beklenen Londra ekibi, Galatasaray'a kısa bir süre sonra cevap verecek ve oyuncunun geleceği netlik kazanacak.

Stoper mevkisinin yanı sıra sağ bekte de oynayan Tanganga, 2019-2020 sezonunda Portekizli teknik adam Jose Mourinho tarafından kısa bir süre solda da görevlendirilmişti.

Oldukça çok yönlü bir isim olan Tanganga'nın Tottenham'ın önümüzdeki günlerde savunmaya yapmayı planladığı iki takviyenin forma şansı fazlasıyla azalacak.

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