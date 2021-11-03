Mourinho'dan dört kişilik devrim listesi!

Serie A'da sezona kötü bir başlangıç yapan ve zirvenin 12 puan gerisine düşen Roma devre arasında büyük bir transfer operasyonuna hazırlanıyor. Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Ocak ayında Roma'nın çehresini değiştirecek bir takım oluşturmak isteyen Jose Mourinho yönetime transfer listesine sundu.

Portekizli çalıştırıcının verdiği listede Dani Ceballos, Denis Zakaria, Pedersen ve Nacho'nun olduğu kaydedilirken, Chelsea'de son dönemde büyük bir çıkış yaşayan Ruben Loftus-Cheek ve Tottenham'ın orta sahadaki yıldızı Harry Winks de Roma'nın transfer listesinde yer alıyor. Roma yönetiminin önümüzdeki günlerde bu isimler için harekete geçmesi bekleniyor.

Takviyeler katkı yapmadı

Öte yandan sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncuları takibini de sürdüren Roma, Chelsea'de oynayan eski oyuncusu Antonio Rüdiger'in de durumunu yakından takip ediyor. Aralarında Real Madrid ve PSG'nin de olduğu çok sayıda takımın yakın bir ilgi gösterdiği Alman stoperin Roma'ya geri dönmesi ise bir hayli zor görünüyor.

Son dönemde oldukça dar bir kadroyla mücadele eden Roma'da teknik direktör Mourinho takımının son dört maçında sahaya aynı 11'i sürmüştü. Juventus, Napoli, Cagliari ve Milan maçlarında aynı 11'i kullanan Mourinho, yaz transfer döneminde yapılan takviyelerden büyük bir katkı almayı ise şu ana dek başaramadı.

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