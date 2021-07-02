Mourinho, Roma’da rock yıldızı gibi karşılandı

Gelecek sezon için Roma’yla anlaşan Jose Mourinho’yu taraftarlar şimdiden bağrına bastı.

Roma taraftarları Jose Mourinho’ya sürpriz bir hoşgeldin partisi hazırladı. İtalya’da uçaktan iner inmez ateşli taraftarların sevgi gösterisiyle karşılaşan Portekizli, yol boyunca otomobilinin penceresinden taraftarları selamladı.

🔴🟠 Roma'ya iniş yapan Mourinho'ya taraftarlar büyük sevgi gösterisinde bulundu.pic.twitter.com/MbiPRG02B3 — Goal Türkiye (@GoalTurkiye) July 2, 2021

Geçen sezon Premier Lig kulüplerinden Tottenham’ı yöneten Mourinho, alınan sonuçlar beklentilerin altında kalınca sezon bitmeden takımdan gönderilmişti.

Kariyerinin sekiz yılını İngiltere’de geçiren deneyimli çalıştırıcı, Ada’daki serüvenine 2004’te Chelsea ile başladı.

2003/04 sezonunda Porto ile Şampiyonlar Ligi’ni kazanarak henüz kariyerinin başında Avrupa’nın zirvesine çıkan Mourinho, Chelsea’yi de hedefe götürmeyi başardı.

İtalya onu iyi hatırlıyor

2005 ve 2006’da takımı iki kez Premier Lig şampiyonluğuna taşıyan Mourinho’nun bir sonraki durağı İtalya’ydı.

Inter’de de üst üste lig şampiyonlukları kazanan Mourinho, ikinci sezonunda lig, kupa ve Şampiyonlar Ligi zaferleriyle tarihi bir üçlemenin mimarı oldu.

2010’da büyük beklentilerle Real Madrid’in başına geçen Mourinho, İspanya’da geçirdiği üç sezonda bir lig şampiyonluğuyla yetindi.

Yeniden Ada

İngiltere’deki ikinci döneminde Chelsea ile Premier Lig’i bir kez daha kazanan Mourinho, ardından Manchester United ile Avrupa Ligi şampiyonu olarak kupa koleksiyonuna yeni bir parça daha ekledi.

2019’da gittiği Tottenham’da kariyerinin belki de en başarısız dönemini geçiren Mourinho, Roma’ya kendini yeniden kanıtlama hedefiyle geliyor.

Geçen sezon Serie A’yı yedinci sırada bitiren Roma’yı zirveye taşıyıp taşıyamayacağını ise zaman gösterecek.

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