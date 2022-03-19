Mourinho'dan Roma Derbisi öncesi Zeman'a yanıt: "25 kupa kazandım, o iki kez Serie B kazandı"
Jose Mourinho, bu haftaki Derby della Capitale öncesinde Zdenek Zeman'a karşılık verdi. Zeman, Roma patronunu Maurizio Sarri'nin altında derecelendirmişti. Portekizli, kupa başarısının onun yorumlarından daha üstün olduğunu iddia etti.
Mourinho, yıllar boyunca hem Roma hem de Lazio'yu yöneten Zeman'a eleştirel yaklaştı.
İki taraf Stadio Olimpico'da karşılaşacak ve her ikisi de bu sezon Avrupa Kupası'na katlma mücadelesi veriyor.
Editörün Seçtikleri
- NE OLMUŞTU? | Roy Keane ile Erling Haaland'ın babası Alf-Inge Haaland arasında yaşanan 'intikam' olayı
- ŞİMDİ NEREDELER? | 2005'te İstanbul mucizesini gerçekleştiren Liverpool kadrosu
- ŞİMDİ NE YAPIYOR? | Antonio Carlos Zago: Dünya Kupası aşkı babasıyla birlikte göçtü
- Yoğun kar yağışının damgasını vurduğu 10 maç
Mourinho ne söyledi?
Pazar günkü derbi karşılaşması öncesinde konuşan Mourinho, Zeman'ın yorumlarını tipik bir şekilde yorumladı. Konuştuğu için bir karşılık vermesi gerekmediğini öne sürdü.
"25 kupa kazanan bir teknik direktörün Serie B'yi iki kez kazanan birine karşılık vermesini bekliyor musunuz?" dedi.
“Bana Giovanni Trapattoni veya Fabio Capello hakkında bir soru sorarsanız memnuniyetle cevaplarım ama Zeman… lütfen. yapamam."
Zeman ne söylemişti?
Eski Roma ve Lazio patronu, maç öncesinde Mourinho'ya karşı Sarri ile ilgili düşüncelerini söyledi. Rakibine karşı neden avantajlı olduğu konusunda Zeman, Sarri'nin bu sezonki üstün lig performansına işaret etti.
"Bu bir tercih meselesi değil. Sarri daha iyi durumda, zaten Lazio'ya bir kimlik verdi. Mourinho şu ana kadar beklentileri karşılayamadı.
"İletişim düzeyinde değil, ifade ettiği futbolun kalitesinde. Roma hala sahada ne yapmak istediklerini anlamıyor, Lazio ise daha ne yaptığını biliyor."