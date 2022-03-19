Rachid Ghezzal'den Beşiktaş'ın bitiricilik sorununa isyan: "Hep aynı şey, maçı bitiremiyoruz"

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Hatayspor ile evinde 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmada Batshuayi ile öne geçen siyah beyazlı ekip, Lobjanizde'nin serbest vuruştan ttığı gole engel olamadı.

Beşiktaş, tüm sezon kronikleşen bitiricilik sorununu Hatayspor karşısında da yaşadı.

Opta'ya göre; Beşiktaş, Hatyaspor karşısında bu sezon en fazla isabetli şut çektiği karşılaşmayı oynadı. (12)

Aynı zamanda siyahlı beyazlı ekip Çaykur Rizespor karşısındaki en fazla şut çektiği maçın istatistiğini de egale etti. (22)

12 - Hatayspor karşısında bu sezon Süper Lig'de en fazla isabetli şut çektiği maçı oynayan Beşiktaş (12), ligde daha fazla şut denediği bir karşılaşma oynamadı (22; Çaykur Rizespor ile eşit). Nafile. pic.twitter.com/VctvnC5rNW — OptaCan (@OptaCan) March 19, 2022

Ghezzal ne söyledi?

Öte yandan Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, maç sonu yayıncı kuruluşa verdiği demeçte bu bitiricilik sorununa dikkat çekerken maçı koaparmadıklarını belirtti.

"Her maç aynı şey oluyor. Elimizden geleni yapıyoruz, sezonu en iyi şekilde bitirmek istiyoruz.

"Bugün de iyi başladık, golü bulduk. Maçı bitirecek golü bulamadık.

"Faul olmayan bir pozisyonda golü yedik. Küçük detaylarda kaybediyoruz, bunu kabul etmek çok zor."

Önder Karaveli ne söyledi?

Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli de aynı probleme dikkat çekerken oyuncusu Batshuayi'yi korudu.

Biz buna benzer maçları çok oynadık. Kendi olduğum 15 maçta buna benzer şeyler yaşadık. Berabere kaldığımız maçların hepsinde oyunun üstünlüğü bizde olsa da kazanamadığımız maçlar oldu.

"Berabere biten maçlarda hemen hepsinde oyununun kontrolü bizdeydi. Ama sonuçlandırma sorunlarından dolayı, bazen de bireysel hatalardan dolayı yediğimiz gollerden kazanamadığımız maçlardı. Bugün de buna benzer senaryo oldu"

"Bununla ilgili söyleyebileceğim bir şey yok. Gollerimizi kaçıran sadece Batshuayi değil. Biraz fazlaca yük onun üzerine doğru gidiyor. Batshuayi dışında başka oyuncularımız da goller kaçırıyor. Batshuayi çok istiyor, çok zorluyor.

"Vuruş konusunda yaşadıkları, gol sayısını arttırmasını engelliyor. Bugün bir gol attı ama diğer pozisyonlardan da gol çıkarsa hem kendisi için hem de takım için iyi sonuçlar elde edeceğiz."

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