Lucas Torreira; Inter maçında kenara gelerek sallanan dişini çektirdi, 90 dakikayı ağzında peçete ile tamamladı
Inter ve Fiorentina arasındaki San Siro'da oynanan maçta orta saha oyuncusu Lucas Torreira, attığı golün yanı sıra ilginç bir olayla da gündeme oturdu.
Uruguaylı orta saha oyuncusu, Handanovic'i geçmeden önce Nico Gonzalez'in asistiyle Giuseppe Meazza'da maçın kilidini açtı.
Birkaç dakika sonra, Inter'in kanat beki Dumfries durumu 1-1'e gitirdi.
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Ne yaşandı?
Ancak Torreira'nın gecesi kesinlikle burada bitmedi. İkinci yarıda Uruguaylı, sahanın ortasında dişlerinin arasında bir mendille sahalarda görmediğimiz türden anlar yaşattı.
Alınan bir darbenin ardından, 26 yaşındaki oyuncu yedek kulübesine yaklaştı ve - DAZN tarafından canlı olarak bildirildiği üzere - önceki maçtan sonra gözle görülür şekilde sallanan bir dişten kelimenin tam anlamıyla kurtuldu.
Karşılaşma sırasında sallanan dişini kenara gelerek çektiren Lucas Torreira, Inter maçını ağzında bir peçete ile bitirdi. Gözle görülürü şekilde Uruguaylı oyuncunun dişlerinin ortasında boşluk olduğu görülüyor.
Serie A'da şampiyonluk yarışı
Son yıllarda Juventus'un domine ettiği İtalya Serie A'da oldukça heyecanlı bir zirve yarışı yaşanıyor.
Sezonun ilk bölümünda Milan ve Napoli ile puan farkını açan Inter, üst üste kaybettiği puanlarla rakiplerinin gerisine düştü.
Milan 64 puanla lider konumda yer alırken Napoli ise 1 puanla kırmızı siyahlıları takip ediyor.
Bir maçı eksik olan Inter, Fiorentina karşısında aldığı beraberlikle avantajını tamamen kaybetmiş durumda ve 3. sırada yer alıyor.