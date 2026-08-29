Mourinho'dan Ballon d'Or yorumu: Dünyanın en iyisi İspanya'dan ya da Paris Saint-Germain'den değil

Real Madrid'in teknik direktörü José Mourinho, Ballon d'Or adayları hakkındaki görüşünü açıkladı; ayrıca İspanya Ligi'nin üçüncü haftasında yarın pazar günü Bernabéu Stadı'nda oynanacak Malaga maçı öncesinde Endrick ve Aurélien Tchouaméni'nin durumlarındaki son gelişmeleri de aktardı.

Mourinho, maçın basın toplantısında Ballon d'Or hakkında şunları söyledi: "Bireysel düzeyde harika bir ödül. Bu ödül, belirli bir oyuncunun kişisel tarihine geçiyor. Çok yüksek seviyede yaklaşık 12 oyuncu var ve bunların 3 ya da 4'ü bizde (Real Madrid'de)."

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Şunları ekledi: "Bana göre Ballon d'Or, emekli olduklarında sonsuza dek özleyeceğimiz oyunculara gitmeli. Maradona'yı, (Ronaldo) Nazário'yu, Messi'yi, Zidane'ı ve Matthäus'u özlüyorum. Ballon d'Or'u yalnızca Şampiyonlar Ligi'ni ya da Dünya Kupası'nı kazandıkları için oyunculara veremezsiniz. Eğer Şampiyonlar Ligi'ni kazananı ödüllendirmek istiyorsanız, o zaman Ballon d'Or'u Luis Enrique'ye verin."

Şöyle devam etti: "İspanya için, De la Fuente bunu kesinlikle hak ediyor. Bu, en büyük onurdur. Dünyanın en iyisi başka bir şey; bu kişinin Paris Saint-Germain'den ya da İspanya'dan olması gerekmiyor. İki, üç ya da dört kişi var ve onların kim olduğunu biliyoruz. Nerede olduklarını biliyoruz, buradalar. Bu yaz bireysel olarak kimin tarih yazdığını biliyoruz."

Mourinho sözlerine şöyle devam etti: "Ballon d'Or'un siyasi bir yönü var ve eğer siyaset işin içine giriyorsa, bundan hoşlanmıyorum."

Endrick ve Tchouaméni

Sakat oyuncuları Endrick ve Tchouaméni'nin durumu hakkında ise şunları söyledi: "Dönüşe en yakın olan Endrick. Onu Real Betis'e karşı riske atmak istemiyorum. Açıkçası, Betis maçına (Lig'in dördüncü haftasında) ya da Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maça hazır olabilir."

Şunları ekledi: "Diğer durumlara gelince, onlar daha karmaşık. Tchouaméni ile ilgili olarak, sabırlı olmamız gerekiyor. Sürekli girip çıkmasını istemiyorum. Sezona ağustos ayında böyle bir durumla başlamak istemiyorum. Umarım Tchouaméni hazır olur, biraz beklemeyi tercih ederim."

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