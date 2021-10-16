Mourinho Barcelona'nın yıldızı için gün sayıyor

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Roma, Barcelona'nın genç yıldızının peşinde.

Barcelona'da geçtiğimiz sezondan bu yana Ronald Koeman tarafından şans bulmakta zorlanan genç oyuncu Riqui Puig'in Ocak ayında takımdan büyük bir olasılıkla ayrılacağı öne sürüldü. İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre La Masia'da yetişen genç orta saha oyuncusunun en önemli talibi ise Jose Mourino'nun Roma'sı.

2019-2020 sezonunda Quique Setien'in göreve gelmesinin ardından dikkatleri üzerine çeken ve Barcelona orta sahasının önümüzdeki yıllarındaki en önemli isimlerinden biri olması beklenen 22 yaşındaki oyuncu, sezon sonunda Setien ile yolların ayrılmasının ardından adeta formaya hasret kalmış ve geçen sezon iki maça 11'de başlamıştı.

Setien gidince formayı unuttu

Bu sezon da forma şansı bulmakta zorlanan ve dört maçta da sonradan oyuna girerek, toplamda 76 dakika sahada kalan Puig'in bu durumdan mutsuz olduğu ve Roma'ya gidebileceği belirtildi. Veretout ve Cristante'nin yanına bir orta saha oyuncusu daha isteyen Mourinho'nun da bu transfer için oldukça istekli olduğu kaydedildi.

Bu yıl düzenlenen U21 Avrupa Şampiyonası'nda İspanya Milli Takımı'nın da formasını giyen Puig, yüksek tekniği ve oyun zekasıyla dikkat çekiyor. Barcelona U19 ve Barcelona B takımı formalarını da giyen Puig'in Ronald Koeman ile yolların ayrılmaması halinde ara transfer döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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