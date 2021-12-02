Mohamed Salah'tan sitemkar Ballon d'Or yorumu

Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah takımının Goodison Park'ta kazandığı 4-1'lik Everton derbisinin ardından futbol dünyasında büyük bir yankı uyandıran Ballon d'Or oylamasına ilişkin yorum yapmayı reddetti.

Oylamayı yedinci sırada tamamlayan Salah, geçen sezon üst düzey bir performans sergilemişti.

2020-2021 sezonunda Liverpool formasıyla 31 gol atan Salah, bu sezon çıktığı 19 karşılaşmada ise 19 gol ve 8 asistle öne çıkmıştı.

Dünyanın en iyi oyuncularından biri olarak kabul edilen Salah, maç sonrasında oylamayla ilgili yorum yapmazken, gelecekte daha iyi olmak için çalışmaya devam edeceğini söylemekle yetindi.

Salah ne söyledi?

Everton karşılaşmasının ardından Amazon'a yaptığı açıklamada Ballon d'Or sıralamasını gelecek yıl daha yukarıda bitirmek istediğini belirten Salah, bu konuya ilişkin olarak fazla konuşmak istemedi:

"İlk hedefim kulüpte kupalar kazanmaya devam etmek. Lig ya da Şampiyonlar Ligi ve umuyorum ki ikisini birden. Umarım bu sezon takımım adına daha fazla gol atabilirim.

"Everton maçı bizim için kolay geçmedi. Klopp rakibimizin fiziksel olarak güçlü olduğunu ve her top için ellerinden geleni yapacaklarını söylemişti.

"2-1'ken zorlandık ama skor 3-1'e geldiğinde hem ben hem de takım arkadaşlarım daha rahat bir oyun sergileyebildik"

Liverpool'a transfer olduktan sonra İngiliz ekibiyle bir Premier Lig, bir Şampiyonlar Ligi, bir UEFA Süper Kupa ve bir de FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Salah, kısa bir süre içerisinde adını Liverpool efsaneleri arasına yazdırmayı başarmıştı.

Salah Premier Lig'de daha önce Chelsea forması da giymişti.

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