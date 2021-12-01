Juventus'la başlayan usulsüzlük soruşturması İtalya dışına sıçradı: Dosyada 18 kulüp var

Geçtiğimiz hafta savcılığın talimatıyla Juventus'un Torino ve Milano'daki ofislerine baskın düzenleyen İtalyan polisi, delil olarak kullanılmak üzere mali hesaplara ait evraklara el koymuştu.

Söz konusu soruşturma, 20019-2021 yılları arasında gerçekleştirilen 62 transferi kapsıyor. Tuttosport'un haberine göre; adı usulsüzlüğe karışan kulüpler arasında Juventus'un yanı sıra Barcelona ve Manchester City gibi Avrupa devleri de var.

Şu anda kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Miralem Pjanic'in Juventus'tan Barcelona'ya gidişi ile Lille'in Victor Osimhen'in Napoli'ye 72 milyon karşılığında satılması da dosyada yer alan transferler arasında.

Savcılık Juventus'u belgelerde yapılan usulsüzlükler sonucunda transferlerden haksız kazanç elde etmekle suçluyor.

Transferleri incelenen 18 kulüp

Serie A

Juventus

Napoli

Genoa

Sampdoria

Empoli

Serie B

Parma

Pisa

Serie C

Pro Vercelli

Pescara

Serie D

Novara

İtalya dışı kulüpler

Barcelona

Manchester City

Lugano

Marseille

Basel

Amiens

Lille

Diğer

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Chievo Verona*

*Chievo Verona, 2021/22 sezonu öncesinde finansal yükümlülükleri yerine getiremediği için Serie B'den ihraç edildi ve profesyonel faaliyetlerine son verdi.

Juventus'un şüpheli 42 transferi