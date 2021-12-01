Juventus'la başlayan usulsüzlük soruşturması İtalya dışına sıçradı: Dosyada 18 kulüp var
Geçtiğimiz hafta savcılığın talimatıyla Juventus'un Torino ve Milano'daki ofislerine baskın düzenleyen İtalyan polisi, delil olarak kullanılmak üzere mali hesaplara ait evraklara el koymuştu.
Söz konusu soruşturma, 20019-2021 yılları arasında gerçekleştirilen 62 transferi kapsıyor. Tuttosport'un haberine göre; adı usulsüzlüğe karışan kulüpler arasında Juventus'un yanı sıra Barcelona ve Manchester City gibi Avrupa devleri de var.
Şu anda kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Miralem Pjanic'in Juventus'tan Barcelona'ya gidişi ile Lille'in Victor Osimhen'in Napoli'ye 72 milyon karşılığında satılması da dosyada yer alan transferler arasında.
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Savcılık Juventus'u belgelerde yapılan usulsüzlükler sonucunda transferlerden haksız kazanç elde etmekle suçluyor.
Transferleri incelenen 18 kulüp
Serie A
Juventus
Napoli
Genoa
Sampdoria
Empoli
Serie B
Parma
Pisa
Serie C
Pro Vercelli
Pescara
Serie D
Novara
İtalya dışı kulüpler
Barcelona
Manchester City
Lugano
Marseille
Basel
Amiens
Lille
Diğer
Chievo Verona*
*Chievo Verona, 2021/22 sezonu öncesinde finansal yükümlülükleri yerine getiremediği için Serie B'den ihraç edildi ve profesyonel faaliyetlerine son verdi.
Juventus'un şüpheli 42 transferi
Oyuncu
Eski Takımı
Yeni Takımı
Rovella
Genoa
Juventus
Portanova
Juventus
Genoa
Petrelli
Juventus
Genoa
Monzialo
Juventus
Lugano
Lungoyi
Lugano
Juventus
Tongya
Juventus
Marsilya
Marley
Marsilya
Juventus
Parodi
Juventus
Pro Vercelli
De Marino
Pro Vercelli
Juventus
Sene
Juventus
Pro Vercelli
Albian
Basilea
Juventus
Da Fonseca
Juventus
Amiens
Nzouango
Amiens
Juventus
Lamanna
Juventus
Novara
Barbieri
Novara
Juventus
Lanini
Juventus
Parma
Minelli
Parma
Juventus
Masciangelo
Juventus
Pescara
Brunori
Pescara
Juventus
Loria
Juventus
Pisa
Gori
Pisa
Juventus
Da Silva
Juventus
Barcelona
Pjanic
Juventus
Barcelona
Marques
Barcelona
Juventus
Arthur
Barcelona
Juventus
Cancelo
Juventus
Manchester City
Taboada
Juventus
Manchester City
Danilo
Manchester City
Juventus
Correja
Manchester City
Juventus
Audero
Juventus
Sampdoria
Daouda
Juventus
Sampdoria
Mule
Sampdoria
Juventus
Vrioni
Sampdoria
Juventus
Francoforte
Juventus
Sampdoria
Erik
Juventus
Sampdoria
Stoppa
Juventus
Sampdoria
Brentan
Juventus
Sampdoria
Adamoli
Juventus
Empoli
Mancuso
Juventus
Empoli
Lipari
Empoli
Juventus
Maressa
Empoli
Juventus
Olivieri
Empoli
Juventus