Juventus'la başlayan usulsüzlük soruşturması İtalya dışına sıçradı: Dosyada 18 kulüp var

Tolga İnan
Getty / Goal

İtalya'da savcılığın başlattığı operasyon genişleyerek Fransa, İspanya ve İngiltere'yi de içine aldı.

Geçtiğimiz hafta savcılığın talimatıyla Juventus'un Torino ve Milano'daki ofislerine baskın düzenleyen İtalyan polisi, delil olarak kullanılmak üzere mali hesaplara ait evraklara el koymuştu.

Söz konusu soruşturma, 20019-2021 yılları arasında gerçekleştirilen 62 transferi kapsıyor. Tuttosport'un haberine göre; adı usulsüzlüğe karışan kulüpler arasında Juventus'un yanı sıra Barcelona ve Manchester City gibi Avrupa devleri de var.

Şu anda kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Miralem Pjanic'in Juventus'tan Barcelona'ya gidişi ile Lille'in Victor Osimhen'in Napoli'ye 72 milyon karşılığında satılması da dosyada yer alan transferler arasında.

Editörün Seçtikleri

Savcılık Juventus'u belgelerde yapılan usulsüzlükler sonucunda transferlerden haksız kazanç elde etmekle suçluyor.

Transferleri incelenen 18 kulüp

Serie A

Juventus

Napoli

Genoa

Sampdoria

Empoli

Serie B

Parma

Pisa

Serie C

Pro Vercelli

Pescara

Serie D

Novara

İtalya dışı kulüpler

Barcelona

Manchester City

Lugano

Marseille

Basel

Amiens

Lille

Diğer

Haberin devamı aşağıda

Chievo Verona*

*Chievo Verona, 2021/22 sezonu öncesinde finansal yükümlülükleri yerine getiremediği için Serie B'den ihraç edildi ve profesyonel faaliyetlerine son verdi.

Juventus'un şüpheli 42 transferi

Oyuncu

Eski Takımı

Yeni Takımı

Rovella

Genoa

Juventus

Portanova

Juventus

Genoa

Petrelli

Juventus

Genoa

Monzialo

Juventus

Lugano

Lungoyi

Lugano

Juventus

Tongya

Juventus

Marsilya

Marley

Marsilya

Juventus

Parodi

Juventus

Pro Vercelli

De Marino

Pro Vercelli

Juventus

Sene

Juventus

Pro Vercelli

Albian

Basilea

Juventus

Da Fonseca

Juventus

Amiens

Nzouango

Amiens

Juventus

Lamanna

Juventus

Novara

Barbieri

Novara

Juventus

Lanini

Juventus

Parma

Minelli

Parma

Juventus

Masciangelo

Juventus

Pescara

Brunori

Pescara

Juventus

Loria

Juventus

Pisa

Gori

Pisa

Juventus

Da Silva

Juventus

Barcelona

Pjanic

Juventus

Barcelona

Marques

Barcelona

Juventus

Arthur

Barcelona

Juventus

Cancelo

Juventus

Manchester City

Taboada

Juventus

Manchester City

Danilo

Manchester City

Juventus

Correja

Manchester City

Juventus

Audero

Juventus

Sampdoria

Daouda

Juventus

Sampdoria

Mule

Sampdoria

Juventus

Vrioni

Sampdoria

Juventus

Francoforte

Juventus

Sampdoria

Erik

Juventus

Sampdoria

Stoppa

Juventus

Sampdoria

Brentan

Juventus

Sampdoria

Adamoli

Juventus

Empoli

Mancuso

Juventus

Empoli

Lipari

Empoli

Juventus

Maressa

Empoli

Juventus

Olivieri

Empoli

Juventus