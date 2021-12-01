Barcelona taraftarları antrenman çıkışında Samuel Umtiti'nin yolunu kesti

2016 yılında büyük ümitlerle Lyon'dan Barcelona'ya transfer olan Samuel Umtiti, aslında İspanya kariyerine parlak bir başlangıç yapmıştı.

Ancak Fransız stoper yakasını bırakmayan sakatlıklar nedeniyle istikrarlı bir performans sergilemekte zorlandı.

Bu sezon Barcelona formasıyla resmi maça çıkmayan Umtiti'nin durumu, Xavi'nin takımın başına geçmesiyle de değişmedi.

Neler yaşandı?

El Chiringuito'nun yayınladığı videoda, bir grup taraftarın kırmızı ışıkta duran Umtiti'nin aracına yaklaştığı görülüyor.

Umtiti'nin kornaya basması işe yaramazken, taraftarlardan biri işi abartıp aracın kaputuna çıkarak tacizi sürdürüyor.

Bir süre ilerledikten sonra aracını durduran Umtiti, taraftarların yanına gelerek, "Buraya gel, arabanın parasını sen mi verdin? Niye benimle uğraşıyorsunuz? Saygı nedir haberiniz var mı?" sözleriyle tepkisini dile getiriyor.

A Barcelona “fan” climbs on top of Samuel Umtiti’s car - World Cup winner responds: “Are you going to pay for it? Do you know what respect is?” pic.twitter.com/rzIWqXuaGE — Get French Football News (@GFFN) December 1, 2021

Sosyal medyada destek vardı

Görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından yorumda bulunan Barcelona taraftarları, Umtiti'nin bu davranışı haketmediği görüşünde hemfikir oldu.

"Bu kesinlikle utanç verici. Futbol her zaman ikinci planda. Öncelikli olan karşılıklı saygı."

"Yaşananların ardından hala fotoğraf ve imza isteyecek kadar yüzsüzler."

"Futbolculara insan gibi davranılmıyor. Saygı yok, insanlar onlara robot muamelesi yapıyor."

Maaş yükünü azaltmak isteyen Barcelona yaz aylarında Umtiti'yi elden çıkarmak için uzun süre çaba göstermişti. Ancak Umtiti yönetimden bir şans daha isteyerek kulüpte kalmakta ısrar etmişti. Fransız oyuncu ne Koeman'ın, ne de Xavi'nin planlarında kendine yer bulamadı.