Mohamed Salah: "Gelecek sezon kesinlikle Liverpool'da olacağım"

Mısırlı yıldız 2023'te bitecek kontratının henüz yenilenmemiş olmasını bir probleme dönüştürmeyeceğini söyledi.

Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid ile karşı karşıya gelecek olan Liverpool'un Mısırlı yıldız Mohamed Salah, dev karşılaşma öncesinde geleceğine ilişkin spekülasyonları sonlandırdı.

Liverpool ile 2023 yazında sona erecek kontratına ilişkin konuşan Salah, görüşmeler nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın gelecek sezon da takımda olacağının altını çizdi.

Ne söylendi?

"Kontratımın gelecek sezon sonunda bitecek olması aklımı kurcalamıyor. Bencil davranmak istemiyorum ve sadece takımın başarısına odaklandım. Şampiyonlar Ligi'ni daha önce kazandım ve ne kadar harika bir duygu olduğunu biliyorum. Bu duyguyu bir kez daha yaşamak istiyorum. Kontratımla ilgili durum ne olursa olsun gelecek sezon da Liverpool için oynayacağım"

Liverpool'u sırtlıyor

Liverpool'un Premier Lig'de şampiyonluğu son haftaya dek kovalamasında büyük rol oynayan Salah, takımının ikincilikle tamamladığı sezonu 35 maçta 23 gol ve 13 asistle noktalamıştı. 29 yaşındaki oyuncu takımının finale çıktığı Şampiyonlar Ligi'nde ise forma giydiği 12 karşılaşmada sekiz gol atarken, iki kez de takım arkadaşlarına gol pası vermişti.

Premier Lig'e ilk olarak 2013-2014 sezonunda Chelsea formasıyla adım atan Salah, Londra ekibinde aradığını bulamayınca şansını Fiorentina ve Roma ile Serie A'da denemiş ve kariyerini yeniden ayağa kaldırmıştı. 2017-2018 sezonu başında Liverpool'a transfer olan yıldız oyuncu, kariyerinin en iyi dönemini Jürgen Klopp'un yönetimi altında yaşadı.

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