Premier Lig'de Burnley ile 1-1 berabere kalan Manchester United, üst üste gelen hayal kırıklıklarına bir yenisini daha ekledi.

İlk yarıyı Paul Pogba'nın golüyle önde kapatan Kırmızı Şeytanlar, ikinci 45 dakikada Jay Rodriguez'in golüne engel olamayınca bir puanla yetindi.

İlk 11'de Edinson Cavani'ye görev veren ve Cristiano Ronaldo'yu yedek soyunduran Ralf Rangnick, Portekizli yıldızı 66. dakikada sahaya sürdü, ancak bu hamle galibiyet için yeterli olmadı.

Saunders ne söyledi?

1995/96 sezonunda Galatasaray formasıyla 27 maçta 15 gol atan Dean Saunders, United'da problemin orta saha ve savunma kaynaklı olduğunu düşünüyor.

talkSport'a konuşan Saunders, Cristiano Ronaldo'nun gereğinden fazla eleştirildiğini söyledi:

"3-0 öne geçmiş olmaları gerekirdi, maçı koparmak üzereydiler. İşler biraz sıkılaşınca geri adım atıyor ve dağılıyorlar."

"Ronaldo'ya, 'Kariyerin boyunca oynadığın en kötü orta sahalar kim?' diye sorsanız, cevap Fred ve McTominay'den biri olabilir."

"İnsanlar Ronaldo'yu eleştirmeye başladı, ama o birkaç aptalla beraber oynuyor, bazı oyuncular Ronaldo'yla aynı çizgide değil."

"Top ne zaman Pogba, Rashford, Lingard, Ronaldo gibi kaliteli oyuncuların ayağında gelse, rakip ceza sahasına gidip, Burnley üzerinde baskı kurdular."

"Sıradan bir geri dörtlüleri var. Orta sahada ise yeterli güce sahip değiller, o bölgedeki oyuncular standartların altında."

Devler Ligi yarışında darbe aldı

Manchester United, Burnley karşısındaki beraberlikle bir basamak gerilerken, Watford'ı 1-0 yenen West Ham dördüncülüğe yükselerek Şampiyonlar Ligi bileti için yeniden avantajlı konuma geçti.

Bu sezon takım beklentilerin gerisinde kalsa da, Ronaldo attığı gollerle pek çok kez United'ı ipten almıştı. Ancak Portekizli yıldız beş maçtır fileleri havalandıramıyor.

Ronaldo bu sezon Manchester United formasıyla 26 maçta 14 gol kaydetti.

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