Merseyside ekibinin ara transferde Porto'ya 50 milyon sterlin ödeyerek kadrosuna kattığı Luis Diaz, kulüpte geçirdiği kısa sürede Jürgen Klopp'u etkilemeyi başardı.

Liverpool formasıyla ilk maçına hafta sonu Cardiff karşısında çıkan Kolombiyalı, oyuna sonradan dahil olmasına rağmen sergilediği futbolla göz doldurmuştu.

Maçı 3-1 kazanan Liverpool, FA Cup'ta bir üst tura yükselirken, hücum hattının her bölgesinde oynayabilen Diaz geleceğe dair umut verdi.

Klopp ne söyledi?

Luis Diaz'ın antrenmanlardaki pozitif tavrını öven Alman çalıştırıcı, 5'e 2 çalışmasını bu kadar neşeyle yapan bir oyuncuyu ilk defa gördüğünü belirtti.

"Cardiff maçında girdikten sonra verdiği katkıdan memnun kaldım. Dün de antrenmanda çok keyifliydi."

"5'e 2 sırasında bu kadar çok gülümseyen başka bir oyuncu daha görmedim. Son maçta takıma uyum sağlayabildiğini gördük, tam istediğim gibi oynadı. Daha fazlasını da yapacak."

Luis Diaz'ın Liverpool'un Perşembe akşamı Leicester'ı konuk edeceği maçta Premier Lig'de ilk kez sahne alması bekleniyor.

Takıma ısındı

25 yaşındaki oyuncunun babası Luis Manuel Diaz, Kolombiya'da yayın yapan Bluradio'ya katıldığı yayında oğlunun ilk maç sonrasındaki izlenimlerini aktardı.

"İlk maçın ardından bana sıkı mücadele eden, komple bir takım olduklarını ve kendini rahat hissettiğini söyledi. Burada üst düzey oyuncularla birlikte oynama şansına erişecek."

Cardiff maçında Diaz gibi oyuna sonradan dahil olan Harvey Elliot da yeni takım arkadaşı hakkında olumlu konuştu.

"Sıradışı bir yeteneğe sahip olduğunu görebilirsiniz. Ona hep destek oluyoruz, ne zaman ihtiyaç duysa yanındayız. Bugün neler yapabileceğine dair birkaç işaret gösterdi."

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