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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Burak Yılmaz, Beşiktaş'a dönmek istiyor

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Burak Yilmaz.Wolfsburg vs Lille. 12.08.2021
Getty Images

Barcelona, Depay'ı gözden çıkarıyor

2022-02-10T05:58:48.019Z

SPORT'a göre Barcelona, diğer hücum oyuncularını tercih ettiği için Memphis Depay bu yaz kulüpten ayrılabilir.

Ocak ayında Ferran Torres, Adama Traore ve Pierre-Emerick Aubameyang'ın transfer olması ve Erling Haaland'ın gelme ihtimali nedeniyle Barça, kadroda yer açmak için can atıyor.

Memphis Depay Barcelona 2021-22
Getty Images

Burak Yılmaz, Beşiktaş'a dönmek istiyor

2022-02-10T05:50:21.034Z

Akşam'ın haberine göre Lille'den ayrılmaya hazırlanan Burak Yılmaz, Beşiktaş'a transfer olmak istiyor.

İtalya Serie A ekiplerinden Salernitana'nın da transfer etmek istediği 36 yaşındaki millî futbolcunun sezon sonunda siyah-beyazlı formayı giymeyi arzuladığı bildirildi.

Burak Yilmaz. Lorient vs Lille 09.10.2021
Getty