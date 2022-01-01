CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Burak Yılmaz, Beşiktaş'a dönmek istiyor

Barcelona, Depay'ı gözden çıkarıyor
2022-02-10T05:58:48.019Z
SPORT'a göre Barcelona, diğer hücum oyuncularını tercih ettiği için Memphis Depay bu yaz kulüpten ayrılabilir.
Ocak ayında Ferran Torres, Adama Traore ve Pierre-Emerick Aubameyang'ın transfer olması ve Erling Haaland'ın gelme ihtimali nedeniyle Barça, kadroda yer açmak için can atıyor.
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Burak Yılmaz, Beşiktaş'a dönmek istiyor
2022-02-10T05:50:21.034Z
Akşam'ın haberine göre Lille'den ayrılmaya hazırlanan Burak Yılmaz, Beşiktaş'a transfer olmak istiyor.
İtalya Serie A ekiplerinden Salernitana'nın da transfer etmek istediği 36 yaşındaki millî futbolcunun sezon sonunda siyah-beyazlı formayı giymeyi arzuladığı bildirildi.
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