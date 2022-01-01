CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Burak Yılmaz, Beşiktaş'a dönmek istiyor

SPORT'a göre Barcelona, diğer hücum oyuncularını tercih ettiği için Memphis Depay bu yaz kulüpten ayrılabilir.

Ocak ayında Ferran Torres, Adama Traore ve Pierre-Emerick Aubameyang'ın transfer olması ve Erling Haaland'ın gelme ihtimali nedeniyle Barça, kadroda yer açmak için can atıyor.