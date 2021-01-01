Mino Raiola'nın Erling Haaland planı: Tarihe geçecek

Erling Haaland'ın menajerliğini yapan Mino Raiola, Norveçli oyuncuyu tarihin en fazla kazanan oyuncusu yapmak istiyor.

Avrupa liglerinde, şampiyonluk için artık son düzlüğe girilirken, kulüpler bir yandan da gelecek sezonun kadro planlamasını yapıyor. PSG'nin yıldız ismi Kylian Mbappe ile Borussia Dortmund'un harika golcüsü Erling Haaland transfer haberlerinde başı çekiyor.

Norveçli yıldız için Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Manchester United ve PSG transfer yarışına girmiş durumda.

Mino Raiola'nın planı...

Avrupa futbolunun birçok yıldız isminin menajerliğini yapan Mino Raiola, Erling Haaland'ın da temsilciliğini yapıyor. İtalyan menajer, Haaland'ın haftalık 1-1,5 milyon euro civarında para kazanacağı bir anlaşma yapmayı hedefliyor.

Böylece yıllık 60 milyon euro civarında bir para kazanacak olan oyuncu futbol dünyanın en fazla kazanan ismi olacak.

Molde'de, Ole Gunnar Solskjaer ile birlikte çalışan Erling Haaland için Manchester United'ın diğer takımlardan bir adım önde olduğu iddia ediliyor. Solskjaer eski öğrencisini transfer edip 9 numaralı formayı vermeyi hedefliyor.

Dortmund'un istediği bonservis ne kadar?

Erling Haaland'ın bonservisini elinde bulunduran Borussia Dortmund ise, yıldız oyuncunun transferi için 180 milyon euro istiyor.

Yıldız golcüyü Slazburg'dan 20 milyon euro'ya transfer eden Alman ekibi ücrette bir indirim yapmayı kabul etmiyor.

Erling Haaland bu sezon ne yaptı?

Borussia Dortmund formasıyla Bundesliga'da 23 maça çıkan Norveçli yıldız 21 gol atarken 6 kez de asist yaptı.

Şampiyonlar Ligi'nde 7 maçta 10 gol ve 2 asistle oynayan Haaland, tüm kulvarlarda 34 maçta, 33 gol ve 10 asistlik bir performans sergiledi.

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