PSG, Mbappe'nin alternatifini Liverpool'da buldu

PSG, Kylian Mbappe'nin takımdan ayrılması durumunda Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah'a yönelecek.

PSG, gelecek sezon takımdan ayrılma ihtimali bulunan Kylian Mbappe'nin alternatiflerini belirlemeye başladı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, sözleşmesi 2022'de bitecek olan Mbappe'nin ayrılması durumunda, PSG, Liverpool'un kapısını çalacak.

Mohamed Salah'ı transfer etmek isteyen PSG yöneticileri, Mısırlı yıldız ve menajeriyle ilk teması kurdu.

İspanya'da oynamak istiyor

Real Madrid ve Barcelona için de bir seçenek olan Mohamed Salah, geçtiğimiz günlerde İspanya La Liga'da forma giymek istediğini ifade etmişti.

Mohamed Salah bu sezon ne yaptı?

Bu sezon Premier Lig'de 30 karşılaşmada görev yapan Mohamed Salah, 19 gol atarken 3 kez de asist yapma başarısı gösterdi.

Şampiyonlar Ligi'nde ise 9 karşılaşmada 6 gol ve 1 asistle oynayan yıldız oyuncu tüm kulvarlarda 43 maçta 28 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

Liverpool bu sezon ne yaptı?

Geçtiğimiz sezon Premier Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Liverpool, bu sezon beklentilerin gerisinde kaldı. 31 haftası geride kalan Premier Lig'de 52 puan toplayabilen Liverpool, 6. sırada yer alıyor.

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid ile eşleşen Kırmızılar, ilk maçta rakibine 3-1 mağlup oldu.

Bu sezon beklentilerin uzağında kalan Liverpool'da menajer Jürgen Klopp'un ismi Almanya Milli Takımı ile anılıyor. Başarılı çalıştırıcı geçtiğimiz günlerde bu iddiaları redderken, İngiliz ekibiyle olan sözleşmesine bağlı kalacağını belirtmişti.