Kolombiya'da ilginç olay: Sahaya 7 kişi çıktılar ve 57 dakika gol yemediler!

Koronavirüs pandemisinin futbol sahalarına getirdiği ilginçliklere bir yenisi de Kolombiya'da eklendi.

Kolombiya Apertura Ligi'nde alt sıraları yakından ilgilendiren bir mücadele oynandı ama karşılaşmaya Koronavirüs damgasını vurdu.

Rionegro Aguilas ile Boyaca Chico takımlarını karşı karşıya getiren mücadele öncesinde ev sahibi ekipte çeşitli sakatlıklar ve Covid-19 vakaları görüldü. Kulüp, federasyondan erteleme talep etti ama bu istek kabul görmedi. Bunun üzerine takım rakibinin karşısına 7 kişiyle çıktı. Üstelik bu oyunculardan ikisi kaleciydi. Yani kalecilerden biri oyunda yer almak zorunda kaldı.

Aguilas ekibi maçtan önce yaptığı açıklamada sahaya çıkma nedenlerinin ağır yaptırımlardan kaçınmak olduğunu duyurdu.

Ligin başkanı Fernando Jaramillo hafta başında Win Sports'a yaptığı açıklamada, "Mevcut yedi oyuncunuz varsa, bu yedi oyuncuyla birlikte sahaya çıkmanız gerekir" demişti.

Maç nasıl sonuçlandı?

Aguillas Kulübü, maç öncesinde kadrosunu Twitter'dan ilginç bir şekilde sundu. "İşte sahaya çıkan 18; pardon 7 oyuncumuz" yazan tweet sosyal medyada çok dikkat çekti.

Aguilas oyuncuları sahaya "Önce hayat" ve "Temiz oyun" yazan pankartlarla çıktı.

Dört kişilik avantajına rağmen Boyaca Chico uzun süre rakibine diş geçiremedi. İlk 45 dakika golsüz sona erdi. Konuk takım 57., 68. ve 77. dakikalarda golleri buldu.

79. dakikada ise Aguilas oyuncusu Giovanny Martinez sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Aguilas'ın yedek kulübesi de boş olunca altı kişi kalan ev sahibi ekip karşılaşmaya devam edemedi ve Boyoca Chico sahadan hükmen galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından ev sahibi ekip 17 maç sonunda 14 puanda kaldı. Boyaca Chicos ise 18 puana yükselerek rakibiyle arasındaki farkı biraz daha açtı.