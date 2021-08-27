Min-jae Kim: İlk maçımdan dolayı çok kızgınım!

Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi, beklenmedik bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Min-jae Kim, sarı-lacivertli takımla çıktığı ilk karşılaşmanın ardından performansını değerlendirdi. Güney Koreli bir YouTube kanalına konuk olan yıldız oyuncu, henüz yüzde 100'üyle hazır olmadığı için kondisyon açısından zorlandığını ve sergilediği performanstan yeterince memnun olmadığını belirtti.

Min-jae Kim ne söyledi?

Teknik direktör Vitor Pereira'nın sahada kendisine verdiği görevi eksiksiz bir şekilde yerine getirmeye çalıştığını belirten Min-jae Kim, bir süredir maç yapmamasının kendisini olumsuz etkilediğini söyledi:

"Pereira bana adım adım ilerleyeceğimi söylemişti ve bu nedenle ilk maçta oynamayı beklemiyordum. Benim için büyük bir sürpriz olduğunu söyleyebilirim ama oynamam çok iyi oldu çünkü bu ihtiyaç duyduğum süreyi kısaltacak.

"Benim için biraz erkendi ve bu yüzden çok yoruldum. İlk maçta sadece karşı takımın golcüsüne odaklandım. Vücudum hazır olmadığı için sahada öleceğimi sandım. İlk 10 dakikada sanki 25 dakika oynamışım gibi hissettim ama süreye baktığımda henüz sadece dokuz dakika geçmişti.

"Bu yüzden ilk maçta iki hata yaptım ve bu bir defans oyuncusu için çok fazla. Şans verildiğinde iyi oynamak zorundayım bu yüzden hatalarımdan dolayı kendime çok kızgınım. Tekrar aynı sorunları yaşamamak için kondisyon çalışıyorum.

"Avrupa'daki ilk maçımda kas çalışmam gerektiğini hissettim ve neden en iyisi Avrupa dediklerini anladım. Türkiye'deki en iyi golcülerle ne kadar geç karşılaşırsam o kadar iyi çünkü kondisyonumu yüzde yüze çıkarmam gerekiyor."

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