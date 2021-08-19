Min-jae Kim, Antalyaspor maçında oynayacak mı?

Fenerbahçe, BJ Guoan'dan Min-jae Kim'i kadrosuna kattı. Peki Min-jae Kim, Antalyaspor maçında forma giyebilecek mi?

Sarı-lacivertliler, Min-jae Kim transferinde mutlu sona ulaştı. BJ Guoan'dan gelen stoper, Fenerbahçe'de savunmaya katkı vermeye çalışacak.

Süper Lig'de ilk haftayı 1-0'lık Adana Demirspor galibiyetiyle açan Kanarya, 22 Ağustos'ta Antalyaspor'u konuk edecek.

Peki Fenerbahçe'nin yeni transferi Min-jae Kim, Antalyaspor maçında forma giyebilecek mi?

Min-jae Kim, Antalyaspor maçında var mı?

Fenerbahçe'nin BJ Guoan'dan kadrosuna kattığı yeni transferinin lisansı çıktı.

Min-jae Kim, teknik direktör Vitor Pereira'nın kendine görev vermesi halinde Antalyaspor karşısında rol alabilecek.

Son, Min-jae Kim'in hayranı

Haziran ayındaki milli maçlar esnasında Heung-min Son, arada sırada tavsiyeler verdiği Min-jae Kim'in çok iyi oynadığını ve onun büyük bir hayranı olduğunu ifade etmişti.

1.90 boyundaki sağ ayaklı stoper Min-jae Kim, Suwon Technical High School'da futbola başladıktan sonra Yonsei University takımına geçmiş ardından 2016 yılında Gyoengju Korea Hydro Nuclear Power takımında ilk profesyonel lig deneyimini yaşamıştı.

Bir sezon burada forma giydikten sonra da Jeonbuk Hyundai takımına transfer olan Kim, burada geçirdiği iki sezonda ilk ciddi çıkışını gösterdi.

2019'da Çin'in Beijing Guoan takımına transfer olan Kim, Çin Süper Ligi'nin en istikrarlı oyuncularından biri olarak dikkat çekti. Kim Güney Kore Milli Takım formasını da 32 kez giydi.

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