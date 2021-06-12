2014’ten beri ilk kez Fransa ile bir büyük turnuvada boy göstermeye hazırlanan Benzema, idolünün Brezilyalı Ronaldo olduğunu açıkladı.

Euro 2020’ye hazırlanan Fransız yıldız Karim Benzema, eskiden ”Fenomen Ronaldo’yu” kendisine örnek aldığını açıkladı.

1990’larda ve 2000’lerin başında, 2 Dünya Kupası şampiyonluğu ve 2 Ballon d’Or ödülü gibi başarılar kazanan Ronaldo, tüm zamanların en iyi oyuncularından biri olarak görülüyor.

Benzema’da kendisine kıyasla Ronaldo’nun apayrı seviyede bir yetenek olduğunu ve kariyerinin başlarında onu kendine örnek aldığını söyledi.

Benzema, Ronaldo hakkında neler dedi?

BeIN Sports’a yaptığı açıklamalarda idolünün 518 maçta 352 gol kaydeden Ronaldo olduğunu söyleyen Benzema, şu açıklamalarda bulundu:” Onunla Madrid’de tanıştım ve bunun için çok şanslıyım. Benim idolümdü ve hala da öyle.”

“Onun sahada yaptıklarını yapmaya çalışıyordum ve böylelikle benim kendime inanmamı, güvenmemi sağlayan isim Brezilyalı Ronaldo’ydu. Tabii onunla aynı şekilde veya aynı hızla yapamıyordum, o benden daha üst düzey bir oyuncuydu. Ama o, benim sevdiğim tarzda bir forvetti.”

“Bir şeyler kapmaya çalıştığım tek oyuncu oydu. Gençken onu gerçekten çok seviyordum. Elimde 1996-97 sezonunda Barcelona’da oynadığı günlere ait bir kaseti vardı.”

“Her zaman komple bir hücumcu olmak istedim. Gol atabilen ama oyunda da etkisini hissettiren, top ayağındayken ne yapacağını bilen hücumcuları çok severim.”

Benzema henüz “bitmedi”

Uzun bir aradan sonra milli takımına dönen Benzema, çok üst düzey yeteneklerle dolu olan Fransa kadrosuyla zafere ulaşmak için mücadele edecek.

33 yaşındaki yıldız, kariyerinin son dönemlerine yaklaşırken henüz hiçbir şeyin bitmediğini ifade etti.

“Henüz tükenmedim, şu anda kendimi iyi hissediyorum ve halimden de memnunum.”

“İnişler ve çıkışlar olabilir, hiçbir zaman en yukarıda veya en dipte olmayı istemedim. Sadece bir standart yakalamak istiyorum.”

Fransa, Euro 2020’deki ilk maçını Salı günü Almanya’ya karşı oynayacak. Fakat, geçtiğimiz hafta Bulgaristan’la oynanan dostluk maçında sahayı sekerek terk eden Benzema’nın durumu belirsizliğini koruyor.

Daha fazlası için:

Türkiye, Euro 2020'ye İtalya yenilgisiyle başladı

EURO 2020'de asla kırılamayacak rekor!

Cristiano Ronaldo, Euro 2020'de yeni rekorlar peşinde