Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu: "Inter'de Christian Eriksen'in yerine gelmek zor oldu"

Inter'in yıldızı Hakan Çalhanoğlu, Juventus'a attığı penaltının kariyerinde attığı en önemli penaltı olduğunu iddia ediyor ve Christian Eriksen'in yerine gelmenin zor olacağını bildiğini itiraf ediyor.

Milli futbolcu, yaz aylarında kalp pili taktırdıktan sonra İtalya'da oynamasına izin verilmeyen Danimarkalı milli oyuncu Eriksen'in yerine yaz aylarında Milano'dan bedelsiz transferle Inter'e katıldı.

Eski Tottenham yıldızı, Danimarka'nın Haziran ayında Finlandiya'ya karşı 2020 Euro'daki ilk maçında kalp krizi geçirmişti.

Ne söylendi?

Sportmediaset'e konuşan Hakan Çalhanoğlu, "Takım için her zaman elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum, Eriksen'in yerine gelmenin zor olacağını biliyordum" dedi.

"Yeni transferler bile kaliteli ve Inter'de de kazanmak istiyoruz."

Calhanoğlu, Pazar gecesi Juventus'a karşı Derbi D'Italia'da belirleyici bir penaltı kaydetti ve takımının lider Milan'ı takibine devam etmesini sağladı.

Simone Inzaghi'nin ekibinin elinde bir oyun var ve şampiyonluk adına umut vaat ediyor.

"Kariyerimdeki en önemli penaltı"

Inter, tarihlerinde Allianz Stadı'nda sadece iki maç kazandı ve Pazar günkü zafer on yıl içinde ilk galibiyet oldu.

Çalhanoğlu, "Juventus'u yenmek asla kolay değil, ama artık devam etmeliyiz" dedi.

"Belki de en iyi performansımız değildi ama şu anda önemli olan tek şey üç puan. Kariyerimdeki en önemli penaltı vuruşuydu. İlkini kaçırmıştım ama kendime güveniyordum, bu yüzden ikinciyi attım ve kazandık.

“İkincisini almamayı hiç düşünmedim. Şut becerilerime güveniyorum ve gol atacağımdan emindim. İlk maçı kaçırdıktan sonra taraftarlardan özür diledim, Juventus'u yenmenin onlar için ne kadar önemli olduğunu biliyordum."

Bir sonraki Serie A maçında Inter, Giuseppe Maezza'da Verona'yı konuk ediyor.

"Taraftarımızın desteğiyle kazanmak istiyoruz. Artık hataya yer yok ve kesinlikle başaracağımıza inanıyoruz. Fazla konuşmayı sevmem ama burada kalmak istiyorum. Hayalim Inter ile bir şeyler kazanmak."

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