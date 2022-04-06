Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), gelecekte futbolun daha iyiye gitmesi için yeni bir fikir daha ortaya koydu.

İtalyan medyasından Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; standart düzenleme dahilinde futbolda sürenin uzatılması düşünülüyor.

Geçen hafta gazete, FIFA başkanı Gianni Infantino'nun FIFA hakem komitesi başkanı Pierluigi Collina ile Doha'da bir araya geldiğini ve Dünya Kupası yaklaşırken bazı yeni seçenekleri düşündüklerini bildirdi.

Bu düzenlemeyle oyun süresi 90 dakikadan 100 dakikaya çıkacak.

Geçen Cuma günü yapılan kura çekimi ile bu yıl Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası turnuvası için hazırlıklar devam ediyor.

Haberlere göre, özellikle FIFA Başkanı Gianni Infantino, bu yeni fikri gündeme getirdi. Önceliklerinin maçların kalitesini artırmak olduğunu söylüyorlar.

Şu anda en büyük küresel futbol etkinliğinin başlamasından önce gerçekleşmesini umarak diğer yetkililerle bu konuyu müzakere ediyor.

Ancak, bu düzenlemenin öncelikle Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'ndan (IFAB) onay alması gerekecek. Dünya Kupası'nı her zamanki dört yıl yerine iki yılda bir oynama kararıyla birlikte bu yeni fikir, IFAB'ın gündemine gelecektir.

Amaç ne?

Futbolun tarihsel sorunlarından biri de etkili oyun süresidir. Futbolun saati asla durmadığından, çoğu maçın oyunun gerçek süresine kıyasla sınırlı bir etkili oynama süresi vardır.

Örneğin, 2001 yılındaki bir CIES araştırmasına göre, İtalya Serie A'da gerçek 90 dakikanın oyun süresinin %63.2'si oynandı.

Bu nedenle top, 90 dakikalık bir maçta sadece 54 dakika gibi bir süre oyunda kaldı.

Başka değişiklikler de gündemde

Bu yıl Katar Dünya Kupası'nda uygulamaya konulabilecek yeni düzenlemelerden biri de, hakemlere uzatma süreleri için daha fazla güç ve özgürlük vermek.

Şu anda ikinci yarıdaki duraklama süreleri genellikle üç ila beş dakika arasında sürüyor ve yalnızca maç sırasında herhangi bir nedenle önemli bir gecikme olması durumunda daha da uzuyor.

Buradaki ana konu bu yeni yaklaşımın nasıl düzenleneceği ve tarafların şu anda tartıştığı konu bu. Infantino'nun amacının süreyi uzatmak değil, oyuncuların bir faul, köşe vuruşu veya oyuncu değişikliği sonrasında zaman kaybetmesini önlemek olduğu söyleniyor.

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