Arsenal taraftarları için bir dönemi tanımlayan bir kitap.

Fever Pitch'in ilk yayınlanmasından bu yana 30 yıl geçmiş olabilir, ancak dünya çapındaki Topçular taraftarlarının kalbinde hala özel bir yere sahip.

Nick Hornby'nin klasiği, birçok kişi tarafından 1992'de yayınlandıktan sonra futbol yazı türünü yeniden tanımlayan kitap olarak kabul ediliyor.

Ve şimdi, yıllar önce raflara indiği kadar popüler. Hornby'nin Highbury tribünlerinde büyürken Arsenal'e olan takıntısının hikayesini anlattığı zamanki kadar taze.

Hornby, GOAL'a “Futbol taraftarlarının kendilerini bulacağını ummuştum” dedi. "Ama kesinlikle bu kadarını beklemiyordum.

"Bu yüzden, nasıl karşılandığını görmek çok sevindiriciydi. Bence duyguları doğru verirseniz, kimi desteklerse desteklesin insanlar onunla özdeşleşecektir."

Fever Pitch, ödüller kazanmasının ve dünya çapında milyonlarca satmasının yanı sıra beyaz perdeye başarılı bir geçiş yapan futbol kitaplarının ender örneklerinden biridir.

Başrolde Colin Firth'in yer aldığı film 1997'de gösterime girdi ve Hornby'nin anılarına yumuşak bir şekilde dayanıyordu.

Hornby, Arsenal'in 1988-89 şampiyonluk sezonuna kendi hikayesini uyarlayarak ve kurgulayarak yapımda önemli bir rol oynadı.

Sezon Anfield'da Liverpool'a karşı 2-0'lık ünlü galibiyetle sona erdi. Michael Thomas'ın uzatmalardaki golü Arsenal'e 1971'den bu yana ilk lig şampiyonluğu başarısını getirdi.

Kitap gibi film de izleyenlerin beğenisini topladı.

Paul Ashworth adlı bir karakterin hikayesini anlatıyordu. Paul, futbol kulübüne olan bağlılığını dengeleme mücadelesi veriyordu.

Hornby, “Kitabı yazdığımda, okuyacak ilk üç önemli kişinin kadınlar olacağını biliyordum” dedi. “İlk karım, menajerim ve editörüm.

“Sanırım bu muhtemelen kitabı bir zihniyetin açıklaması olarak görmeme yardımcı oldu. Yapmaya çalıştığım şeylerden biri de buydu.

"Bizim moron olduğumuzu düşündüğünü biliyorum ama olan bu." demeye çalışıyordum. Sonra adamlar arkamdan 'Evet, aynen böyle hissediyorum' diyorlardı.

"Yani, her iki cinsiyet için de ya da futbolu seven ve sevmeyen insanlar için işe yaradı.

“Ve bunu gerçekten film için saklamak istedim. Takıntının gerçekte ne olduğunu gölgede bıraktı.”

Fever Pitch filminin tohumları neredeyse kitap biter bitmez büyümeye başladı.Hornby, BBC2'de 'The Late Show'a davet edildi ve çekimleri sırasında gösteriyle bağlantılı biri, kitabı uzun metrajlı bir filme dönüştürme fikrini gündeme getirdi.

Hornby, “Yönetmek istediğini ve benim uyarlamamı istediğini söyledi” dedi. “Güldüm ve 'misafirim ol' dedim.”

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Hornby bazı taslak senaryolar yazmaya başladı ve bir yapımcı bulunduktan sonra fikir Film Four'a götürüldü.

Hornby, "Benim tavrım, durdurulana kadar taslaklar yazmaya devam etmekti" dedi.

“Ama yaklaşık dört taslak hazorladıktan sonra filmi yapacaklarını söylediler. Film Four'da gördüğüm her iki adamın da Arsenal kombine bilet sahibi olması avantajdı. Gerçekten bu fikrin içindeydiler.

“O zamanlar başka şeyler yapıyordum – High Fidelity yazdım – bu yüzden onu bir nevi aralara uyduruyordum, gerçekten bu kadar ileri gitmesini beklemiyordum.

"Ve sonra, aniden, oyuncu kadrosuna başlamak için paramız oldu ve 1996'da çektik."

Bir yıl sonra Fever Pitch yayınlandığında, Arsenal'deki manzara, kitabın odaklandığı andan itibaren önemli ölçüde değişmişti.

1989'daki şampiyonluk başarısının beyni olan ve bunu 1990-91'de başka bir lig şampiyonluğu ile takip eden George Graham, ayrıldı ve kısa bir süreliğine Bruce Rioch yerine geldi.

Ancak Rioch sadece bir sezon dayanabildi ve başkan yardımcısı David Dein, 1996'da Arsenal yönetim kurulunu Arsene Wenger'i getirmeye ikna etti.

Ve film beyaz perdeye ulaştığında, Wenger, Kuzey Londra'da dikkate değer bir devrim yapmaya başlamıştı.

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Hornby şunları söyledi: “Fever Pitch için iki önemli yıl 1992 ve 1997 idi. Kitap, Premier Lig'in kurulmasından üç hafta sonra 92'de yayınlandı.

"Yazarken, bunun olacağını biliyordum ama bunun futbol için ne anlama geleceği hakkında hiçbir fikrim yoktu.

“Ve sonra, film 1997'de çıktı. İngiliz kültür tarihinde açıkçası büyük bir yıldı.

"Dolayısıyla, gerçekten tesadüf eseri, kitap ve film, önce futbolun, sonra da ülkenin değiştiği zamanlarda ortaya çıktı."

Hornby şunları ekledi: "Yeterince komik, 1992 ve 1996 yılları arasında kupa galibiyetlerine rağmen Arsenal için gerçekten korkunç yıllardı.

“93'teki iki kupa çok mutluluk verdi ve Kupa Galipleri Kupası harikaydı, ancak George'un son yılında ve ardından Rioch'ta 'Yıllarca uzaktayız' diye düşünüyorduk.

“1995'te Paris'te [Kupa Galipleri Kupası finaline karşı Real Zaragoza] kaybettiğimizi hatırlıyorum, hepimiz bir barda oturmuş 'Bu yüzyılda başka bir Avrupa finalinde olduğumuzu göremiyorum' diyorduk.

"Arsene geldiğinde her şey çok çabuk değişti.

“David [Dein] ısırgan olduğu için çok mutluyum. Çok cesurdu.

“Dennis [Bergkamp] zaten oradaydı. Sonra [Patrick] Vieira, [Nicolas] Anelka, [Emmanuel] Petit ve [Marc] Overmars geldi ve bu her şeyi değiştirdi."

Arsenal filmin gösterime girdiği sıralarda sahada keyif almaya başlamıştı. Fever Pitch'in büyük ekranlara geldiğinde nasıl karşılandığı konusunda bu durum büyük rol oynadı.

Zor yıllardan sonra, kulüpte bir kez daha kendini iyi hissetme faktörü vardı. Premier Lig'in dünya çapında patlaması, futbolun hiç bu kadar ana akım olmadığı anlamına geliyordu.

Ancak daha önce defalarca kanıtlandığı gibi, futbola dayalı bir film yapmak her zaman tehlikelerle doluydu.

Özgünlük eksikliği her zaman bir sorundu ve bu, Mayıs 1996'da üretime başlandığı andan itibaren Hornby'nin aklında en ön plandaydı.

"Sezonun son gününde Bolton maçından hemen sonra Highbury'de çekim yapmaya başladık" dedi.

"Yapımcı ile tribündeydim ve takımları ilk kez tünelden geçiriyorduk. İki kaleci onları dışarı çıkardı.

“Orada oturmuş 'İkisi de kaptan değilse bu doğru değil' diyordum. Yani, tekrar yaptılar ve sonra başka bir yanlış yaptılar.

"Bir şeyleri işaret etmeye devam ettim. Elimden geldiğince doğru yapmaya çalışmakla gerçekten ilgiliydim."

Hornby ve yapımda yer alan herkes için sıkı çalışmaya değmişti. Fever Pitch filmi kitaba sadık kalarak izleyicinin hayal gücünü ele geçirdi.

Arsenal'in şampiyonluğu, dram, aşk hikayesi...Herkes için bir şeyler vardı.

Orijinal kitabı yazarken çok fazla tutku katan Hornby için, oturup filmin ilk taslağını bir araya getirmeye başladığında başarmak istediği şey tam olarak buydu.

"Sahtelikten kaçınmaya çalışıyordum," dedi. "Colin [Firth]'in aslında bir taraftarmış gibi hissetmesini istedim.

"Bununla karşılaşmasını istedim çünkü hepimiz taraftarlığın bizi çok fazla etkilediğini biliyoruz.

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“Bunun ötesinde, kitaptan farklı bir şey olmalıydı ve bunu yapmak istememin nedenlerinden biri de buydu.

“O zamandan beri kendi kitaplarımdan birini hiç uyarlamadım. Ama bu, benim hikayem ve benim ailem olduğunu düşündüm ve başka birinin onunla özgünleşmesini istemedim.

"Bu yüzden, tamamen farklı bir şey olacağını bilerek kendi kitabıma olabildiğince sadık olmak istedim."