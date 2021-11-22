Serie A'nın 13. haftasında Roma, teknik direktörlük görevine Andriy Shevchenko'yu getiren Genoa ile karşılaştı.

Mourinho'nun takımı, maçı oyuna 74. dakikada dahil olan 18 yaşındaki genç yıldızı Felix Afena-Gyan'ın kaydettiği iki şık golle kazandı.

Maçın ardından Portekizli teknik adam, genç oyuncusuna vermiş olduğu yeni ayakkabı sözünü hemen yerine getirmeyi ihmal etmedi.

Neler yaşandı?

Genoa galibiyetinin ardından DAZN'a konuşan Mourinho, 18 yaşındaki oyuncusuna verdiği ayakkabı sözünü şöyle açıkladı:

"Felix'e gerçekten beğendiği ve fiyatı 800 euro olan bir çift ayakkabıyı alacağıma dair söz vermiştim. Golden sonra hemen bana koştu ve bu sözümü unutmamam gerektiğini söyledi."

"Yarın sabah ilk işim ona ayakkabılarını almak olacak!

Ayrıca deneyimli teknik adam, genç yıldızın takıma kattıklarından da övgüyle bahsetti:

"Beni en çok etkileyen şey kalenin önündeki sakinliği ve soğukkanlılığıydı. Tekniğinin yanı sıra oldukça kuvvetli bir mantalitesi var."

"Şimdilerde böyle genç futbolcular her şeyi bildiklerini düşünüyorlar ama Felix gerçekten alçakgönüllü. Etrafındaki herkesten bir şeyler kapmak istediğini görüyorsunuz. Bu inanılmaz."

Haberin devamı aşağıda

Felix hediyesine kavuştu

Felix Afena-Gyan, sosyal medyadan paylaştığı videoyla istediği ayakkabılarına kavuştuğunu duyurdu ve teknik direktörü Mourinho'ya da teşekkürlerini iletti: "Son derece mutluyum. Bay Mourinho'ya minnettarım."