Mikael Silvestre: Brezilyalı Ronaldo, Cristiano Ronaldo'dan daha iyiydi

19 yıllık uzun ve başarılı bir kariyeri arkasında bırakan Mikael Silvestre, futbol sahalarında birçok yıldızla yan yana ve karşı karşıya oynama fırsatı buldu.

2000'lerde Fransa milli takımının da vazgeçilmezlerinden olan Silvestre, hem Cristiano Ronaldo, hem de Brezilyalı Ronaldo ile birlikte oynama şansını yakalamış az sayıda oyuncudan biri.

Brezilyalı golcüyle 1998-1999 arasında Inter'de takım arkadaşı olan Silvestre, Portekizli yıldızla ise 2003-2008 arasında Manchester United'da birlikte ter döktü.

Ne söyledi?

L'Equipe TV'ye konuk olan Silvestre, iki Ronaldo arasında hangisinin daha iyi olduğu konusundaki görüşünü açıkladı.

"Cevap basit, Fenomen Ronaldo. Orijinal olan, Brezilyalı. Bitiriciliği, ustalığı ve mahareti benzersizdi. Durdurulamaz bir hıza sahipti. Onunla aynı takımda oynamak da, rakip olmak da güzeldi. Hep yeni bir şeyler ortaya koyardı. Tek bacakla bile harikalar yaratabilirdi."

Teknik direktörleri Ferguson belirlemiyor

Silvestre ile Cristiano Ronaldo'nun birlikte yer aldığı Manchester United kadrosu, Sir Alex Ferguson yönetiminde 2008'de Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmıştı.

Ferguson'ın 2013'teki emekliliğinden sonra United için işler bir türlü yolunda gitmedi. Ferguson'ın ardından gelen menajerlerin seçiminde rol oynadığı iddia edilse de, Silvestre bunun doğru olmadığını düşünüyor.

"Kulüp üzerindeki etkisi çok küçük. Yönetimin bir parçası, ama teknik direktör değişikliklerinde onun görüşü alınmıyor. En son 2013'te David Moyes'un göreve gelişinde rol oynamıştı."

"Elbette Ole Gunnar Solskjaer ile özel bir ilişkiye sahipti, ama arka planda kalmayı sürdürüyor."

Carrick'e güveniyor

Bu hafta başında görevinden alınan Solskjaer'in yerine geçici olarak yardımcısı Michael Carrick getirildi. United'da Carrick'le birlikte de top koşturan Silvestre, eski takım arkadaşının bu yükü kaldırabileceğine inanıyor.

"Alçakgönüllü ve soğukkanlı bir insandır. Bu karmaşaya bir dinginlik getirecek. Takımı en iyi şekilde hazırlayacağına eminim. Hala öğrenme aşamasında, ama yine de takıma itici bir güç katacaktır."