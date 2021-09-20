Milanlı efsane Gullit: Liverpool maçında şanslıydık

Futbolculuğu döneminde Milan forması da giyen Gullit, Liverpool maçında şansın Milan’dan yana olduğu görüşünde.

Geride bıraktığımız sezonu Serie A’da ilk dörtte bitirmeyi başaran ve uzun bir aranın ardından Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı elde etmeyi başarmıştı.

2021-22 sezonuna da iyi bir giriş yapan İtalyan devi, ilk dört haftayı namağlup kapatmayı başarırken 10 puan topladı.

Milan, Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk mücadelesinde ise Liverpool’a konuk oldu ve ilk devrede geriden gelip 2-1 öne geçse de sahadan 3-2’lik mağlubiyetle ayrıldı.

Bir dönem Milan’da da forma giyen Hollandalı efsane Ruud Gullit, bu karşılaşmada Milan’ın biraz şanslı olduğunu dile getirdi. Gullit, Milano’daki Giacinto Facchetti Ödülü sırasında gazetecilerin sorusunu yanıtladı.

Neler söylendi?

Milan’ı tekrar bu seviyede görmenin güzel olduğunu dile getiren Gullit, Liverpool maçını ve Milan’ın sezonunu şu şekilde değerlendirdi:

“Henüz sezonun başındayız ama Inter, Juventus, Napoli ve Milan’ın şampiyonluğa ulaşabileceğini düşünüyorum. Tabii ki gönlüm Milan’dan yana.”

“Liverpool’a karşı oynadıkları maçı izledim, sıkıntı yaşadılar ve bence iki gol atabildikleri için şanslıydılar.”

“Ancak Şampiyonlar Ligi’nde nasıl oynamak gerektiğini öğrenmek önemlidir, dolayısıyla bu karşılaşmanın Milan’ı ileriye taşıyabileceği görüşündeyim.”

“Milan, son birkaç sezona kıyasla oldukça iyi durumda. Berlusconi ayrıldıktan beri bazı sıkıntılar yaşadılar ama sonunda doğru yolu buldular.”

Gullit’ten Zlatan’a övgü

39 yaşındaki Ibrahimovic, yeni sezonda şimdiye kadar sakatlıklar dolayısıyla pek süre alamasa da Lazio maçında oyuna girerek bir gol kaydetmişti. Gullit, tecrübeli golcünün Milan’a kattıklarına dair şunları söyledi:

“Piyasada birçok harika oyuncu var, ama Zlatan’ın yaptığı gerçekten inanılmaz. Umarım bu yaptıklarının karşılık bulabilmesi için bir ödül kazanır.”

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