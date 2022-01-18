Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli "Utanç verici bir gece oldu ve hakem maçtan sonra özür diledi"

AC Milan'ın, pazartesi günü Spezia ile oynadığı maçta attığı gol hakem tarafından sayılmadı.

Adaletsiz bir gece olduğunu belirten Milan’ın hocası Pioli, hakemin maçın ardından özür dilediğini ve utanç verici bir gece olduğunu söyledi.

Pioli ayrıca, takımının performansına da değindi ve kendileri için iyi bir gece olmadığını itiraf etti.

Ne söylendi?

AC MIlan Teknik Direktörü Stefano Pioli maçın ardından DAZN'e verdiği demeçte, "Oyuncularımı sakinleştirmeye çalıştım, ancak Spezia'nın golünden sonra bunu başaramadım.

"Bunun bir adaletsizlik olduğunu düşünüyoruz. Kendimizi suçlamalıyız, ama sorumluluğu hakemle paylaşıyoruz. Bunu söylediğim için üzgünüm. Utanç verici bir gece oldu ve hakem maçtan sonra özür diledi" dedi.

Yine de Pioli, penaltı da dahil olmak üzere kaçırılan fırsatların takımının yenilgisinde önemli bir rol oynadığını ifade etti:

"İlk yarıda daha fazla gol atmalıydık. Takım olarak kötü bir gece geçirdik. Şimdi, daha iyi bir tepki vermeliyiz.”

Ne yaşandı?

Milan, skoru 2-1’e getirdi, ancak atılan gol sayılmadı ve dakikalar sonra rakipleri dramatik bir şekilde eşitliği bozdu ve skoru Spezia adına 2-1’e getirdi.

Ante Rebic'in ceza sahasının dışındaki vuruşunda, top takım arkadaşı Junior Messias’ın ayağına geldi ve Messias topu ağlarla buluşturdu. Ancak, hakem faul düdüğünü çaldı ve gol geçerlilik kazanmadı.

Emmanuel Gyasi ise daha sonra uzatma dakikalarının son anında topu ağlara gönderdi ve Spezia’nın galibiyete ulaşmasını sağladı.

AC Milan'ın şampiyonluk şansına darbe

Lider Inter'in sadece iki puan gerisinde maça başlayan Milan, Spezia maçından galibiyetle ayrılması halinde Serie A’nın zirvesine oturacaktı.

Ancak Milan, aldığı bu mağlubiyetle bir maç fazlası olmasına rağmen lider Inter’in 2 puan gerisinde kaldı.

Şampiyonluk yolunda büyük bir darbe alan Milan, Serie A’da üst üste iki zorlu maça çıkacak.

AC Milan, ligde önce Juventus’u ağırlayacak daha sonra ise lider Inter’in konuğu olacak.

Daha fazlası için:













