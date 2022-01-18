Arsenal'ın Gabonlu forveti Pierre-Emerick Aubameyang: "Dedikodular canımı sıkıyor artık"

Arsenal'ın golcü oyuncusu Pierre-Emerick Aubameyang, turnuvada tek bir maç oynamadan sağlık sorunları sebebiyle Gabon’un, Afrika Uluslar Kupası’ı kadrosundan çıkarılıp evine gönderildi.

Golcü oyuncunun, turnuvaya katılımı tıbbi gerekçelerle engellendi. Peki Aubameyang’ın, AFCON'dan ayrılmasının sebepleri nelerdi ve Arsenal’da oynayabilecek mi?

Aubameyang neden eve gönderildi?

Gabonlu yıldız, ocak ayının başlarında Covid-19'a yakalandı ve "sağlık sorunları" nedeniyle Arsenal'e döndü.

Gabonlu golcünün, turnuvanın başlamasından günler önce 6 Ocak'ta Kamerun'daki Yaounde havaalanına Covid-19 testi pozitif çıktı.

Takım arkadaşı Mario Lemina ile birlikte Kamerun'a giden Aubameyang, Gabon'un Komorlara karşı 1-0 kazandığı grup maçını kaçırdı.

Geçen perşembe günü Gabon'un, Gana'ya karşı ikinci grup aşaması maçından önce test sonucu negatif çıkan Aubameyang'ın, vücudunda hala Covid-19 etkileri göstermesiyle oynamasına izin verilmedi.

Pierre-Emerick Aubameyang is leaving Afcon to return to Arsenal to have his health assessed.



Aubameyang has not featured for Gabon due to suspected heart issues, having only recently recovered from Covid-19. pic.twitter.com/RbHqmLeV5Q — GOAL News (@GoalNews) January 17, 2022

Ne söylendi?

Gabon menajeri Patrice Neveu, "Bu çok karmaşık" dedi ve ekledi: "Bu takımda yeni değilim, Gabon'da üç yıldır çalışıyorum ve neyse ki CAF bize 28 kişilik bir kadro seçeneği verdi.

"Ancak Pierre-Emerick ve Mario'yu kaybetmek bu takım için çok fazla. Nijerya veya Fas gibi bir takımımız yok ve zorlu bir rekabet içindeyiz.

“Dünden beri onları evlerine, kulüplerine gönderme kararı alındı. Kamerun’da, bu kararı yargılayamayız, sonuçta bir hastalık var.

“Mario'nun Nice'e, Pierre'in de Arsenal'e dönmesi önemli. Bu, kendi aramızda aldığımız bir karar."

Gabon Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada, her iki oyuncunun da milli takımdan ayrıldığını doğruladı:

"Pierre-Emerick Aubameyang ve Mario Lemina'yı daha derinlemesine takip edebilmeleri için kulüplerine geri göndermeye karar verdik."

Aubameyang, Gabon Milli Takımı’nın kadrosundan çıkarılmasının disiplinsizlikle ilgili olduğu söylentilerini reddederek Twitter'da şunları yazdı:

"Dedikodular canımı sıkıyor artık. Her şeyden önce, ilgilenmemiz gereken sağlığımız var. Bu yanlış söylentilerle ilgilenmiyorum ve takımıma başarılar diliyorum."

Lemina ise instagram hikayesine şunları yazdı: “Bana zarar vermeye çalışan yalanları beslemeyeceğim bile. Onlarla hiçbir ilgim yok. Etrafım dedikodu peşinde koşan yalancılarla çevrili, milli takımım için acı üstüne acı çekiyorum.”

Aubameyang'ın, perşembe günü Arsenal'ın İngiltere Lig Kupası yarı finalinin ikinci maçındaki Liverpool karşılaşmasında oynaması beklenmiyor.

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