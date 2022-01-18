Fildişi Sahili kalecisi Badra Ali Sangare, Sierra Leone ile oynadıkları Afrika Uluslar Kupası maçında büyük bir hata yaptı ve taraftarlar bu konuda konuşmaktan geri durmadı.

Ali Sangare kendisine doğru gelen topu bir anda düşürdü ve Alhaji Kamara, Sierra Leone adına golü kaydederek mücadeleye eşitliği getirdi.

Fildişili kaleci, yaptığı hatanın ardından sakatlandı ve Serge Aurier, Fildişi Sahili adına Sangare’nin yerine kaleye geçmek zorunda kaldı.

Afrika Uluslar Kupası mücadelesinde Fildişi Sahili, Badra Ali Sangare’nin hata yaptığı sırada 2-1 öndeydi ve maçın bitmesine saniyeler kalmıştı.

Ne yaşandı?

Ali Sangare, topun kornere çıkmasını engellemeye çalışırken kaydı ve topu ağlarında gördü.

Süper Lig’de Gaziantep FK formasını giyen Steven Caulker, Ali Sangare’nin yaptığı hatayı iyi değerlendirdi ve takım arkadaşı Kamara’yı topla buluşturdu.

Kamara ise rahat ve sakin bir şekilde topu ağlara gönderdi.

Sierra Leone takımı golü kutlarken Ali Sangare sakatlanarak çimlere uzandı. Bu durum, Fildişi Sahili Milli Takımı için büyük endişe kaynağıydı.

Fildişi menajeri Patrice Beaumelle, beş oyuncu değişikliği hakkını da kullanmıştı. Bu nedenle, kaleye oyunculardan birisi geçmek zorundaydı.

Mücadeleye sağ bek olarak başlayan Aurier, bu zorlu göreve talip oldu ve kaledeki yerini aldı.

Ne söylendi?

Maç 2-2 sona erdi, ancak taraftarlar Ali Sangare'nin hatasına yönelik sosyal medyada yorumlarda bulundu.

Bir taraftar şöyle yazdı: “Bugün kötü bir gün geçirdiğinizi düşünüyorsanız eğer üzülmeyin, Fildişi Sahili’nin kalecisine bakmanız yeterli. Hayat gerçekten zor."

Kimi taraftarlar da Ali Sangare için üzüldü ve şu ifadeleri kullanıldı:

“Fildişi Sahili kalecisi Sangare için çok üzüldüm. Gol atılmadan önce zaten gözyaşlarına boğuldu. Onun ne hissettiğini anlayabiliyorum.

“Bazı sahaların durumu, Ali Sangare’nin durumu göz önüne alınarak tekrar kontrol edilmeli.

“Hatalı bir gol yedi, ancak tek suç onun değildi. Sahanın bu kadar kötü olmasının sebepleri de araştırılmalı.”

Fildişi Sahili kalecisi Ali Sangare, yediği gol sonrasında gözyaşlarına boğulurken sakatlığı hakkında henüz net bir açlıklama yapılmadı.

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